Afrique: L'UA appelle à la ratification de la Convention sur l'élimination des violences faites aux femmes

9 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/AB/SC/BS

Luanda — L'envoyée spéciale de l'Union africaine (UA) pour les Femmes, la Paix et la Sécurité, Liberata Mulamula, a appelé jeudi, à Luanda, à la ratification par l'Angola de la Convention africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles.

Intervenant au IIe Forum international de la Femme pour la Paix et la Démocratie, Liberata Mulamula a souligné l'importance de cet instrument pour renforcer la protection des victimes et lutter contre l'impunité sur le continent.

Au cours de son intervention, elle a expliqué que des efforts sont déployés pour encourager les États membres à adhérer officiellement à cet instrument juridique, étant donné que, sur les 55 pays que compte l'Union africaine, seuls huit ont signé la Convention à ce jour.

À cette occasion, elle a lancé un appel particulier à la République d'Angola afin qu'elle devienne le neuvième pays signataire et le deuxième à ratifier le document.

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Liberata Mulamula a souligné qu'à ce jour, seule la Gambie a achevé le processus de ratification, saluant cette avancée réalisée par le pays.

Elle a expliqué que la Convention se distingue par le fait qu'elle ne porte pas uniquement sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais qu'elle renforce également la responsabilisation des auteurs, la lutte contre l'impunité et la protection des survivantes.

La responsable a également appelé la communauté diplomatique et les représentants des États membres africains à encourager la ratification de la Convention, afin de permettre son entrée en vigueur et l'adoption de législations nationales garantissant sa mise en oeuvre effective.

La Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles constitue le premier traité continental juridiquement contraignant exclusivement consacré à cette cause.

Adoptée en février 2025, elle vise à lutter contre le féminicide, les violences en ligne, les violences sexuelles en période de conflit ainsi que les pratiques traditionnelles préjudiciables.

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