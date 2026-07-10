Angola: L'ERCA appelle à intensifier la lutte contre la désinformation et les discours de haine

Lubango — Le vice-président de l'Entité de régulation de la communication sociale angolaise (ERCA), Paulo Mateta, a appelé mercredi, dans la province de Huíla, au renforcement de la lutte contre la désinformation et les discours de haine, à travers la promotion de l'éducation aux médias et le respect des principes éthiques du journalisme.

Cet appel a été lancé lors d'une conférence consacrée à l'intégrité de l'information et aux discours de haine dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, organisée à Lubango.

Paulo Mateta a souligné que l'intégrité de l'information repose sur la rigueur, l'honnêteté et le respect de la vérité, estimant que la diffusion de fausses informations et de discours de haine, notamment sur les plateformes numériques, compromet la coexistence pacifique, porte atteinte aux droits fondamentaux et affecte la crédibilité des médias.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de formation à l'éducation aux médias de l'ERCA, dont l'objectif est de doter les journalistes et les futurs professionnels de la communication sociale des outils nécessaires à la production et à la diffusion de contenus responsables, tout en sensibilisant les citoyens à une consommation critique de l'information.

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Le responsable a rappelé que la propagation récente de rumeurs sur les réseaux sociaux avait provoqué des situations de panique et des actes de violence, illustrant ainsi les conséquences préjudiciables de la circulation d'informations non vérifiées.

Il a indiqué que la lutte contre les fausses informations constitue une préoccupation à l'échelle internationale, rappelant les appels lancés par les Nations Unies en faveur de l'adoption de mécanismes et de codes de conduite susceptibles de renforcer l'intégrité de l'information et de limiter les effets de la désinformation.

Paulo Mateta a assuré que l'ERCA poursuivra ses actions de formation et de sensibilisation à travers le pays, afin de consolider l'éducation aux médias et de promouvoir une communication sociale toujours plus responsable, éthique et fondée sur la recherche de la vérité.

Dans cette perspective, il a exhorté les professionnels des médias à exercer leur métier dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistiques, en veillant notamment à préserver des droits fondamentaux tels que la réputation, l'honneur, la vie privée et la dignité des personnes.

S'adressant aux étudiants et aux utilisateurs des plateformes numériques, le vice-président de l'ERCA les a invités à vérifier l'authenticité des contenus avant leur partage, rappelant que de nombreuses fausses informations se caractérisent par des titres sensationnalistes, l'absence de sources fiables et le manque d'éléments permettant d'en confirmer la véracité.

La conférence a réuni plusieurs acteurs du secteur, notamment des directeurs de médias publics et privés, des journalistes, des travailleurs indépendants (free-lancers), des porte-parole des services de communication d'institutions publiques et privées, ainsi que des étudiants en journalisme.

L'ERCA, acronyme d'Entité de régulation de la communication sociale angolaise, est un organisme administratif indépendant chargé de superviser, réglementer et contrôler l'activité des médias en Angola.