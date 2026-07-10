Tunisie: Mohamed Ali Nafkha, nouvel entraîneur de l'ES Hammam Sousse

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Espoir Sportif de Hammam Sousse a annoncé jeudi la nomination de Mohamed Ali Nafkha au poste d'entraîneur de l'équipe première de football pour la saison sportive 2026-2027.

Au cours de la saison dernière, Mohamed Ali Nafkha était à la tête de l'Étoile Sportive du Sahel.

L'ES Hammam Sousse a assuré, à l'issue de la saison écoulée, son accession en Ligue Professionnelle 1 après avoir terminé en tête du groupe A du championnat de la Ligue Professionnelle 2.

L'équipe reprendra les entraînements vendredi au stade Bouali Lahouar de Hammam Sousse en préparation de la nouvelle saison sportive.

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