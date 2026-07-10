Les Petites et moyennes entreprises (Pme) orientées genre occupent une place de plus en plus stratégique dans le modèle de croissance de Bridge Bank Côte d'Ivoire. Forte de plusieurs mécanismes de partage des risques mis en place avec des partenaires internationaux, la banque dispose aujourd'hui de plus de 100 milliards Fcfa de garanties, lui permettant d'accroître son soutien aux Pme.

L'annonce de cette augmentation des garanties a été faite au cours d'une conférence de presse tenue, le 6 juillet 2026, à Abidjan-Plateau, marquant le lancement d'une Offre publique de vente (Opv) portant sur 20 % de son capital, en prélude à son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm).

Africa Guarantee Fund, la Société financière internationale (Sfi) et la Banque africaine de développement (Bad) ont ainsi mobilisé des ressources et des couvertures de risques représentant plusieurs dizaines de milliards de Fcfa, avec des garanties pouvant atteindre 50 %, voire 75 %, pour les entreprises répondant aux critères de genre. Une dynamique que l'établissement entend renforcer grâce à son projet d'introduction en Bourse.

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Lors de la conférence de presse consacrée au lancement de cette opération boursière, le directeur général de Bridge Bank Côte d'Ivoire, Ehouman Kassi, a mis en avant la stratégie de la banque en faveur du financement de l'économie réelle, en particulier des Pme.

« Nous avons développé des garanties de portefeuille pour les Pme avec une structure partenaire, à hauteur de 15 milliards Fcfa. Nos partenaires couvrent jusqu'à 50 % des risques de paiement. Ils vont même plus loin en couvrant jusqu'à 75 % des risques lorsque la Pme répond aux critères de genre », a-t-il expliqué.

M. Kassi a précisé que, dans cette dynamique, son institution a également bénéficié du soutien de la Société financière internationale. « La Sfi nous a accordé une garantie de portefeuille de 23 milliards Fcfa (40 millions de dollars), qui nous permettra de financer jusqu'à 45,76 milliards Fcfa (80 millions de dollars), puisqu'elle couvre 50 % des risques », a-t-il indiqué, soulignant que ces ressources sont principalement destinées au financement du secteur de la santé.

À ces dispositifs s'ajoute une nouvelle garantie accordée par la Banque africaine de développement. « Fin 2025, la Bad nous a accordé une garantie de 6,6 milliards Fcfa (10 millions d'euros), permettant de couvrir jusqu'à 75 % des financements accordés aux Pme répondant aux critères de genre », a ajouté M. Kassi.

Une introduction en Bourse pour soutenir la croissance et les Pme

Cette ambition de financement s'inscrit dans une stratégie plus large de développement du groupe. La banque a annoncé une Opv portant sur 10 millions d'actions, soit 20 % de son capital, au prix unitaire de 6 750 Fcfa. L'opération représente un montant global de 67,5 milliards Fcfa et se déroulera du 20 juillet au 6 août 2026.

Selon le directeur général, les ressources mobilisées contribueront à soutenir l'expansion régionale du groupe, à accélérer sa transformation technologique et à renforcer ses capacités de financement des entreprises. Une partie des fonds sera notamment consacrée à la transformation de la succursale sénégalaise en filiale bancaire, tandis qu'une implantation en Guinée et une ouverture au Burkina Faso sont prévues en 2027.

Au-delà de cette expansion, la banque affiche des objectifs précis en matière de financement des Pme. Celles-ci représentent actuellement 23 % de son portefeuille de crédits, contre 17 % auparavant. L'établissement vise désormais 25 % dès cette année, avant d'atteindre, à terme, un tiers de son portefeuille de crédits.

Pour soutenir cette progression, l'institution bancaire a créé, depuis janvier 2026, une direction entièrement dédiée aux Pme. Cette décision traduit la volonté de mieux comprendre les besoins spécifiques de cette clientèle, de développer des produits adaptés et de consolider son rôle dans le financement du secteur privé.

L'introduction en Bourse apparaît ainsi comme une nouvelle étape de la stratégie de croissance de la banque, mais également comme un levier destiné à accroître les ressources disponibles pour les Pme, considérées par la direction comme un moteur essentiel de création de richesse et d'emplois en Côte d'Ivoire.