L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a procédé, le mercredi 1er juillet 2026, au lancement de l'édition 2026 de TicAcad, à l'occasion d'une cérémonie organisée à Grand-Bassam.

Soutenu par l'Uvci et la Chaire Unesco « Intelligence artificielle, Humanités et Science Ouverte » (Iahso), TicAcad est un programme d'initiation des jeunes aux technologies du numérique.

Il repose sur une approche pédagogique fondée sur l'apprentissage par le jeu, qui favorise le développement des compétences cognitives, sociales et créatives des enfants grâce à la manipulation d'outils et à des activités interactives.

Le programme alterne des séquences d'apprentissage déconnectées (sans écrans) et des ateliers pratiques sur les ordinateurs ou tablettes, conformément à la pédagogie des cycles consacrés aux sciences informatiques.

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Pendant un mois, une vingtaine d'enfants et de jeunes, âgés de 6 à 24 ans, auront l'occasion de découvrir les bases de l'informatique, le codage, le multimédia ainsi que les usages responsables de l'Intelligence artificielle.

Ces apprentissages constituent une première étape vers des formations spécialisées et des carrières dans les domaines du numérique.

Dans une logique de pédagogie différenciée, les participants sont répartis en deux groupes d'âge (6 à 13 ans et 14 à 24 ans), afin de proposer un accompagnement adapté à chaque catégorie tout en optimisant les ressources d'encadrement.

Représentant le président de l'Uvci, la secrétaire générale adjointe de l'université, Julie Kadio épouse Assalé, a souligné que, grâce à des initiatives telles que TicAcad, l'université dépasse désormais sa mission traditionnelle.

« L'université n'est plus uniquement un espace réservé aux étudiants inscrits dans les cycles classiques de formation. Elle devient également un lieu d'ouverture, d'initiation et de transmission des savoirs à différents publics, y compris les plus jeunes », a-t-elle déclaré.

Après avoir salué les parents qui ont choisi d'investir dans la formation de leurs enfants, elle a invité les jeunes participants à faire preuve de curiosité et d'engagement. « Aimez ce que vous apprenez, soyez curieux et n'ayez pas peur de poser des questions. Personne n'est incapable d'apprendre. Chaque question est une occasion supplémentaire de comprendre et de progresser », leur a-t-elle conseillé.

Intervenant au nom du titulaire de la Chaire Unesco Iahso, le professeur Fernand Kouamé, vice-président de l'Uvci, Dr Célestin Ewool a indiqué que cette formation constitue une véritable aventure intellectuelle et pratique qui exige l'implication, la disponibilité et l'engagement des apprenants.

« L'objectif vise à acquérir progressivement des compétences qui leur permettront de mieux comprendre les enjeux du numérique et de développer leur potentiel créatif », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur général du programme, Dr Clément Lobo, a rappelé que le marché de l'emploi connaît aujourd'hui une profonde mutation. Selon lui, si certains diplômés issus de filières traditionnelles rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle, les compétences en informatique, en Intelligence artificielle, en développement numérique et en conception technologique sont de plus en plus recherchées.

« Les entreprises et les organisations ont besoin de profils capables de comprendre et de maîtriser ces nouveaux outils. Choisir de se former dans les métiers du numérique constitue donc un véritable investissement pour votre avenir », les a-t-il invités.

Il convient de rappeler qu'initialement dénommé Tech'Acad, le programme porte désormais le nom de TicAcad. Un changement qui traduit une ambition renforcée : inscrire durablement les Technologies de l'information et de la communication (Tic) dans le parcours éducatif des jeunes ivoiriens et favoriser leur préparation aux métiers de demain.