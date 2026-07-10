Le secteur sportif ivoirien veut désormais s'imposer comme un véritable levier de croissance économique et d'attraction des investissements privés.

À l'occasion de la deuxième journée du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (PND) 2026-2030, le jeudi 9 juillet 2026, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a présenté les nombreuses opportunités qu'offre l'écosystème sportif national aux investisseurs et partenaires au développement.

Intervenant lors du panel consacré au développement durable et à l'attractivité des villes secondaires, organisé sous les auspices du Président de la République, Alassane Ouattara, le ministre a exposé la stratégie du gouvernement visant à faire du sport un secteur créateur de richesses, d'emplois et de valeur ajoutée, en cohérence avec l'ambition de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030.

Le sport érigé en moteur de croissance

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Face à un parterre d'investisseurs, Adjé Silas Metch a souligné que les performances sportives de la Côte d'Ivoire s'accompagnent désormais d'une volonté de transformer le sport en véritable industrie.

Pour y parvenir, le gouvernement entend s'appuyer sur les investissements publics déjà consentis et sur une participation accrue du secteur privé.

Le ministre a ainsi présenté les grandes orientations de son département ainsi que les projets structurants appelés à renforcer durablement l'offre d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire.

Des projets structurants pour attirer les capitaux

Parmi les initiatives mises en avant figurent les infrastructures réalisées dans le cadre des fêtes tournantes de l'Indépendance, le Programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives (PRECIS) ainsi que la création de pôles sportifs régionaux destinés à rapprocher les équipements des populations.

Convaincu du potentiel économique du secteur, Adjé Silas Metch a lancé un appel direct aux investisseurs. « Je vous encourage à investir dans les infrastructures sportives », a-t-il déclaré, estimant que le sport constitue désormais un secteur rentable et porteur de nombreuses opportunités d'affaires.

Pour appuyer son plaidoyer, il a mis en avant les principaux atouts de la Côte d'Ivoire : une stabilité politique reconnue, un environnement des affaires favorable, un code des investissements attractif, une gouvernance renforcée et une population majoritairement jeune, représentant près de 75 % des habitants.

Des réformes pour rassurer les investisseurs

Le ministre a également annoncé plusieurs réformes destinées à améliorer davantage l'attractivité du secteur.

Celles-ci portent notamment sur la facilitation de l'importation des équipements sportifs ainsi que sur le renforcement du cadre juridique et réglementaire des fédérations sportives afin d'améliorer leur gouvernance et de prévenir les conflits d'intérêts.

Il a, en outre, mis en avant les importantes réserves foncières disponibles, notamment les 267 hectares prévus pour la future Cité olympique d'Ebimpé, ainsi que les espaces mobilisables dans plusieurs villes secondaires pour accueillir de nouveaux projets sportifs.

En conclusion, Adjé Silas Metch a rappelé que l'année sportive 2026 est placée sous le thème : « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire. » Il a salué le leadership du Président Alassane Ouattara, dont la politique d'investissements dans les infrastructures sportives contribue, selon lui, à renforcer le positionnement de la Côte d'Ivoire comme une destination de référence pour les grands événements sportifs et les investissements dans un secteur en pleine expansion.