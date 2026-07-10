Cote d'Ivoire: Coaching professionnel - L'ACOPCI mobilise les institutions autour de la performance organisationnelle

9 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)

Le coaching professionnel poursuit son ancrage dans le paysage institutionnel ivoirien. L'Association des coaches professionnels de Côte d'Ivoire (Acopci) a lancé, le mardi 7 juillet 2026, à Adjamé, les préparatifs de la quatrième édition de sa Journée portes ouvertes (Jpo), prévue le 1er août prochain au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao). L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux du Cscticao.

Placée sous le thème « Le coaching professionnel au coeur des institutions publiques et privées », cette édition, selon les organisateurs, vise à sensibiliser les administrations, les entreprises et le grand public à l'apport du coaching dans le développement du capital humain.

La présidente de l'Acopci, Blanche Ahoua, a rappelé que les Journées portes ouvertes ont été instituées pour mieux faire connaître les métiers du coaching professionnel. « Notre ambition est de permettre aux institutions, aux entreprises et aux citoyens de mieux comprendre le rôle du coach professionnel et la valeur ajoutée qu'il apporte dans la transformation des individus et des organisations », a-t-elle déclaré. Selon elle, le coaching contribue au développement des compétences, au renforcement du leadership et à l'accompagnement du changement.

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Président du comité scientifique de la Jpo 2026, Jean Clément Begou a indiqué que cette quatrième édition « réunira des experts, des décideurs publics et privés, des dirigeants d'entreprises et des coachs professionnels autour de conférences, de panels, de rencontres B2B, de séances de découverte, de partage d'expériences et d'activités de réseautage ».

À travers cette initiative, l'Acopci entend « promouvoir » la culture du coaching en Côte d'Ivoire et « encourager » les organisations publiques et privées à intégrer davantage cet outil dans leurs stratégies de performance, d'innovation et de transformation durable.

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