Afrique de l'Est: L'Éthiopie prend la présidence du Pool énergétique régionale et s'engage à accélérer l'intégration énergétique

Addis Ababa — L'Éthiopie a pris la présidence du Conseil des ministres de l'Eastern Africa Power Pool (EAPP), succédant ainsi à l'Égypte lors de la 22e réunion du Conseil qui s'est tenue à Addis-Abeba.

Ce pays d'Afrique de l'Est a également réaffirmé son engagement à faire progresser l'intégration régionale dans le domaine de l'électricité et à renforcer la coopération énergétique dans toute la région.

Créé en 2005 avec sept membres fondateurs -- l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la République démocratique du Congo et le Burundi --, l'EAPP s'est développé pour devenir une plateforme régionale comptant 13 membres, dédiée à la mise en place d'un marché intégré de l'électricité et au renforcement des échanges transfrontaliers d'électricité.

En ouvrant la réunion, le ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, l'ingénieur Habtamu Itefa, a déclaré que l'EAPP reposait sur la vision commune selon laquelle la coopération régionale est renforcée lorsque des États souverains s'engagent volontairement à respecter des règles communes et à mener une action coordonnée.

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Il a réaffirmé l'engagement total de l'Éthiopie à travailler en étroite collaboration avec tous les États membres afin de concrétiser les objectifs communs de l'organisation.

« L'Éthiopie reste déterminée à renforcer sa collaboration avec les États membres afin d'accélérer l'interconnexion électrique régionale et de faire progresser la vision de l'Eastern Africa Power Pool d'un marché régional intégré de l'électricité », a déclaré le ministre.

La 22e session extraordinaire du Conseil des ministres et la 37e réunion du Comité directeur ont réuni des ministres et des hauts responsables du secteur de l'énergie afin d'examiner des questions constitutionnelles, juridiques et institutionnelles essentielles, ainsi que des mesures visant à accélérer le développement du marché régional de l'électricité.

Les participants examinent également les propositions d'amendements aux protocoles d'accord (MoU) existants, ainsi que les directives administratives et les cadres réglementaires associés ; les recommandations finales devraient être adoptées à l'issue des délibérations.

Depuis sa création, l'EAPP a joué un rôle central dans l'expansion des infrastructures électriques transfrontalières et des échanges d'électricité dans toute la région.

Parmi ses principales réalisations figurent l'interconnexion électrique entre l'Éthiopie et le Kenya, les projets d'extension du réseau de transport d'électricité vers la Tanzanie, ainsi que des initiatives plus larges visant à renforcer les échanges régionaux d'électricité.

En assumant la présidence tournante, l'Éthiopie se place à l'avant-garde des efforts visant à promouvoir une coopération énergétique fiable, abordable et durable, renforçant ainsi le rôle croissant du pays dans la promotion de l'intégration régionale, de la sécurité énergétique et du développement économique en Afrique de l'Est.