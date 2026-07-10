Addis Ababa — L'Éthiopie a conclu une participation forte et active à la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH-62).

Ce pays d'Afrique de l'Est a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme par le biais d'un dialogue constructif, d'une coopération multilatérale et d'un engagement international fondé sur des principes.

Cette session, qui s'est tenue au Siège des Nations unies à Genève du 15 juin au 8 juillet 2026, a offert à l'Éthiopie une tribune essentielle pour contribuer aux délibérations mondiales sur les droits de l'homme, tout en démontrant son leadership croissant au sein du Conseil.

Cumulant les fonctions de membre du Conseil des droits de l'homme, de membre du Bureau du CDH et de vice-présidente du Conseil, l'Éthiopie a joué un rôle de premier plan tout au long de la session en présidant des réunions de haut niveau, en participant aux processus décisionnels du Bureau et en contribuant à orienter les travaux du Conseil sur les grandes questions relatives aux droits de l'homme.

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La délégation éthiopienne a prononcé des déclarations nationales, a joué un rôle actif dans les négociations sur les projets de résolution et a travaillé en étroite coordination avec le Groupe africain, le Mouvement des pays non alignés (MNA) et le Groupe des pays partageant les mêmes vues afin de faire progresser des positions communes sur les priorités clés en matière de droits de l'homme.

Témoignant de son engagement de grande envergure, l'Éthiopie a également pris part à plus de 30 dialogues interactifs et à cinq tables rondes de haut niveau, contribuant ainsi aux délibérations sur un large éventail de questions relatives aux droits de l'homme, tant thématiques que spécifiques à certains pays.

L'ambassadeur Tsegab Kebebew, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations unies à Genève et d'autres organisations internationales, a mis en avant les progrès continus réalisés par le pays en matière de gouvernance démocratique, de consolidation de la paix, de justice transitionnelle, ainsi que de promotion et de protection des droits de l'homme.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre les recommandations qu'elle a acceptées dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU).

Il a également réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer l'État de droit, à élargir l'espace civique, à promouvoir le développement durable et à maintenir un dialogue constructif avec le Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) et tous les États membres de l'ONU.

L'Éthiopie a déclaré que sa participation à la 62e session du Conseil des droits de l'homme soulignait l'engagement constant du pays en faveur du multilatéralisme et sa détermination à contribuer de manière significative aux efforts mondiaux.