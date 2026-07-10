Afrique de l'Est: La police fédérale éthiopienne et l'IGAD concluent un partenariat stratégique pour renforcer la sécurité régionale

Addis Ababa — La police fédérale éthiopienne et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont signé un protocole d'accord historique visant à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité dans toute la Corne de l'Afrique.

Ce protocole d'accord a été signé à Sandafa, dans la banlieue d'Addis-Abeba, par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr Workneh Gebeyehu.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le commissaire général Demelash a déclaré que ce partenariat marquait une avancée significative vers le renforcement de la paix et de la sécurité régionales.

M. Demelash a souligné que cet accord permettrait à l'Éthiopie de partager avec les autres États membres de l'IGAD l'expertise et l'expérience institutionnelle acquises grâce à ses récentes réformes de la police.

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Il a déclaré que cet accord plaçait l'Université de police éthiopienne, établie de longue date, au coeur des efforts régionaux de renforcement des capacités, en proposant des formations spécialisées, des travaux de recherche et des programmes universitaires conjoints destinés aux forces de l'ordre de toute la région.

« L'objectif principal de ce partenariat est de promouvoir la paix et la sécurité régionales en renforçant les capacités professionnelles des institutions chargées de l'application de la loi par le biais de la formation, de la recherche et d'études collaboratives », a-t-il déclaré.

Selon le commissaire général, le protocole d'accord établit également un cadre visant à renforcer la coopération institutionnelle et la police de proximité.

M. Demelash a exprimé l'espoir que cet accord permette de renforcer la collaboration en matière de recherche et de partage de renseignements afin de mieux lutter contre le terrorisme, le crime organisé et d'autres défis transfrontaliers en matière de sécurité.

De son côté, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a salué la police fédérale éthiopienne pour la transformation institutionnelle qu'elle mène actuellement.

Il a qualifié cet accord d'étape majeure dans la promotion de l'intégration régionale grâce à une coopération renforcée en matière de sécurité.

« Ce partenariat permettra aux agents des forces de l'ordre de toute la région de l'IGAD d'accéder à une formation en criminalistique de niveau mondial, marquant ainsi un tournant stratégique vers l'utilisation de l'expertise régionale pour renforcer nos cadres de sécurité collectifs », a-t-il déclaré.

M. Workneh a ajouté qu'il était essentiel d'investir dans les connaissances régionales, la formation professionnelle et la collaboration institutionnelle pour relever les défis sécuritaires de plus en plus complexes auxquels est confrontée la Corne de l'Afrique.

Le président de l'Université de police éthiopienne, Tamrat Mulugeta, a déclaré que cet accord renforcerait considérablement les capacités professionnelles des institutions de sécurité régionales en facilitant la mise en place de programmes de formation conjoints, la recherche collaborative et la modernisation des systèmes de partage d'informations.

Ce partenariat devrait renforcer la coopération entre les États membres de l'IGAD, améliorer la résilience institutionnelle et favoriser des réponses coordonnées aux nouveaux défis en matière de sécurité, consolidant ainsi les efforts régionaux visant à promouvoir une paix durable, la stabilité et le développement durable.