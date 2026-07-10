Addis Ababa — L'Éthiopie continuera à faire progresser l'interconnexion électrique régionale, conformément à la vision du Pool énergétique d'Afrique de l'Est (EAPP) visant à mettre en place un marché régional intégré de l'électricité, a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Iteffa.

La 37e réunion du comité directeur de l'EAPP et la 22e session extraordinaire du Conseil des ministres, qui ont rassemblé de hauts responsables afin d'examiner des questions clés d'ordre constitutionnel, juridique et relatives au marché régional de l'électricité, se tiennent actuellement à Addis-Abeba.

S'exprimant lors de l'ouverture de la session, le ministre a rappelé que l'EAPP avait été créé sur le principe selon lequel la coopération régionale se renforce lorsque des États souverains s'accordent volontairement sur des règles communes.

Ces règles sont reprises dans le protocole d'accord intergouvernemental de l'EAPP signé en 2005, a-t-il ajouté.

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Le ministre a souligné que des efforts considérables avaient été déployés pour rendre opérationnel le marché régional de l'électricité et poursuivre le développement institutionnel de l'organisation.

En tant que présidente actuelle de l'Eastern Africa Power Pool, l'Éthiopie poursuit ses efforts et travaillera en étroite collaboration avec tous les États membres de l'EAPP afin d'atteindre l'objectif commun d'un marché intégré fondé sur la gouvernance constitutionnelle, l'intégrité institutionnelle, la solidarité régionale et l'État de droit, a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Habtamu.

Soulignant la nécessité d'un engagement collectif en faveur de la gouvernance constitutionnelle, de l'intégrité institutionnelle, de la solidarité régionale et de l'État de droit, il a encouragé les membres à saisir cette occasion pour renforcer à la fois l'organisation et le marché régional de l'électricité, dans l'intérêt de tous.

De son côté, le ministre d'État chargé de l'Eau et de l'Énergie, M. Sultan, a déclaré aux médias que l'Éthiopie respectait ses engagements en matière de connectivité régionale en fournissant de l'électricité à Djibouti, au Kenya, à la Tanzanie et au Soudan.

Il a ajouté que l'Éthiopie avait l'intention de renforcer son rôle d'interconnexion dans le cadre du « East Africa Power Pool ».

Cette initiative servira de plateforme pour faciliter le transport d'électricité et garantir un approvisionnement fiable dans toute la région, a déclaré le ministre d'État, ajoutant qu'un meilleur accès à l'électricité pouvait contribuer à générer des retombées sociales et économiques pour les communautés locales.

La réunion est axée sur la discussion des accords de collaboration entre les pays membres et des conditions régissant les services électriques, et des décisions devraient être prises, a-t-il précisé.

Le Pool énergétique d'Afrique de l'Est (EAPP) regroupe les pays membres suivants : le Burundi, Djibouti, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Libye. Le Soudan du Sud et la Somalie l'ont rejoint récemment.