Ethiopie: Le MESOB a profondément transformé la fonction publique, déclare le commissaire à la fonction publique

Addis Ababa — « Le guichet unique MESOB est un héritage durable qui a profondément transformé la prestation des services publics », a déclaré Mekuria Haile, commissaire de la fonction publique fédérale.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le commissaire a souligné que la modernisation de la prestation des services publics était indispensable pour stimuler la croissance socio-économique.

Par conséquent, le gouvernement s'est attaché à mener une restructuration en profondeur de la fonction publique, destinée à renforcer l'efficacité et la réactivité des institutions.

Selon lui, la Commission a donc donné la priorité à la mise en place d'institutions solides, à l'optimisation des structures administratives, à la généralisation du recrutement au mérite et à la constitution d'un corps de fonctionnaires hautement inclusif et diversifié.

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Parmi ces réformes, le commissaire a mis en avant le service à guichet unique MESOB, récemment mis en place, comme une initiative phare spécialement conçue pour rationaliser les processus administratifs.

Le centre MESOB multiservices est devenu opérationnel le 26 avril 2025, avec 106 centres répartis dans les différentes régions, a-t-il ajouté.

À cela s'ajoutent trois unités de service mobiles et une application numérique intégrée, baptisée « Integrated Digital Service App », qui ont été déployées avec succès.

Ces centres d'accès dynamiques fournissent actuellement au public des services rapides, transparents et hautement efficaces.

La mise en service de ces systèmes a considérablement amélioré les indicateurs de performance, a expliqué le commissaire Mekuria, ajoutant qu'en éliminant les obstacles bureaucratiques, la confiance du public dans les institutions gouvernementales s'est considérablement renforcée.

Des évaluations récentes indiquent que le taux de satisfaction des citoyens à l'égard du programme a atteint 98,8 %, a déclaré le commissaire.

Au-delà de la réduction significative des coûts de transaction et des temps d'attente, le modèle MESOB a favorisé une nouvelle culture d'accueil parmi les fonctionnaires, tout en améliorant la facilité de faire des affaires afin d'attirer les investissements.

Les bénéficiaires utilisant les unités mobiles fédérales ont, pour leur part, témoigné que cette approche unifiée de prestation de services a efficacement réduit les formalités administratives tout en permettant un gain de temps.