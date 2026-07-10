Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Ligue Europa Conférence

10 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Titulaire au coup d'envoi, Domi Jaurès Massoumou a été remplacé à la pause du match nul d'Alashkert face au Yelimay Semey (1-1). Le score était vierge à la mi-temps. Les Arméniens se rendront au Kazakhstan le 16 juillet.

Les Hamrun Spartans font match nul 1-1 sur la pelouse de Runavik, aux Iles Féroé. Messi Bitoumoussoka était titulaire en défense centrale. Match retour à Malte, le 16 juillet.

C'est déjà presque terminé pour Marsaxlokk, sèchement battu à domicile par Pyunik 0-3. Dans les buts, Christoffer Mafoumbi a longtemps repoussé l'échéance en effectuant plusieurs arrêts avant de s'incliner sur un penalty à la 40e minute. Match retour en Arménie, le 16 juillet.

Dila Gori fait un pas vers la qualification en battant la Virtus 3-1. Six semaines après son opération du visage (Plusieurs fractures contractées le 20 mai), Romaric Etou faisait son retour sur le banc géorgien. Match retour, le 16 juillet, à San Marin.

Recruté la veille, Offrande Zanzala est entré à la 60e minute lors du naufrage de Caernarfon face à Levadia (0-5). Le score était déjà de 0-4 lors de l'apparition du natif de Brazzaville. Match retour, le 16 juillet, en Estonie.

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