Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Ligue Europa Conférence

Titulaire au coup d'envoi, Domi Jaurès Massoumou a été remplacé à la pause du match nul d'Alashkert face au Yelimay Semey (1-1). Le score était vierge à la mi-temps. Les Arméniens se rendront au Kazakhstan le 16 juillet.

Les Hamrun Spartans font match nul 1-1 sur la pelouse de Runavik, aux Iles Féroé. Messi Bitoumoussoka était titulaire en défense centrale. Match retour à Malte, le 16 juillet.

C'est déjà presque terminé pour Marsaxlokk, sèchement battu à domicile par Pyunik 0-3. Dans les buts, Christoffer Mafoumbi a longtemps repoussé l'échéance en effectuant plusieurs arrêts avant de s'incliner sur un penalty à la 40e minute. Match retour en Arménie, le 16 juillet.

Dila Gori fait un pas vers la qualification en battant la Virtus 3-1. Six semaines après son opération du visage (Plusieurs fractures contractées le 20 mai), Romaric Etou faisait son retour sur le banc géorgien. Match retour, le 16 juillet, à San Marin.

Recruté la veille, Offrande Zanzala est entré à la 60e minute lors du naufrage de Caernarfon face à Levadia (0-5). Le score était déjà de 0-4 lors de l'apparition du natif de Brazzaville. Match retour, le 16 juillet, en Estonie.