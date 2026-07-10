Sénégal: La BERD pose ses valises à Dakar - 10 milliards de FCFA à Ecobank Sénégal pour les PME

Via son Programme d'aide aux échanges commerciaux, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde 15 millions d'euros (environ 10 milliards FCFA) à Ecobank Sénégal pour financer le commerce international des PME sénégalaises. C'est la première opération de la BERD au Sénégal dans ce domaine.

De gauche à droite Sahid Yallou, directeur général de Ecobank Sénégal et Odile Renaud-Basso présidente de la Berd

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) franchit une nouvelle étape dans son implantation au Sénégal. Quelques mois après l'entrée du pays au capital de l'institution en tant qu'actionnaire et pays d'opérations, la banque européenne a signé, ce jeudi, 9 juillet à Dakar, sa première ligne de financement du commerce international dans le pays.

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L'enveloppe d'un montant de 15 millions d'euros (près de 10 milliards de FCFA) est accordée à Ecobank Sénégal aux fins de renforcer le financement des opérations d'importation et d'exportation des entreprises sénégalaises, avec une attention particulière portée aux Micro, petites et moyennes entreprises (Mpmee). Précisément, cette ligne de financement soutiendra les opérations de financement du commerce de Ecobank Sénégal grâce à l'émission de garanties au profit de banques confirmatrices, afin d'atténuer les risques politiques et commerciaux liés au paiement.

La convention a été signée par la présidente de la Berd, Odile Renaud-Basso, et le directeur général de Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, à l'occasion de l'ouverture officielle du bureau de la Berd au Sénégal.

Une première opération de la Berd au Sénégal

Cette ligne de financement marque le lancement concret des activités de la Berd dans le pays. Elle s'inscrit dans le cadre du Programme d'aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme - Tfp), un dispositif qui couvre 28 économies, rassemble plus de 130 banques émettrices et plus de 800 banques partenaires à travers le monde. Depuis sa création, ce programme a soutenu plus de 36 000 transactions, représentant un volume cumulé supérieur à 42 milliards d'euros.

Pour Odile Renaud-Basso, cette première opération ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre la Berd et le Sénégal.« Nous sommes très heureux de commencer avec Ecobank. J'espère que c'est le début d'un partenariat durable qui grandira et s'étendra », a déclaré la présidente de l'institution.

Elle a rappelé que le mandat de la Berd est avant tout de développer le secteur privé. En soutenant le financement du commerce international à travers les banques locales, l'institution entend accompagner les entreprises sénégalaises dans leurs activités d'import-export et renforcer leur capacité à accéder aux marchés internationaux.

L'objectif est de faciliter le financement des importations de biens essentiels, mais également de soutenir les exportations des entreprises sénégalaises en leur offrant un meilleur accès aux instruments du commerce international.

Cette opération intervient dans un contexte où le Sénégal ambitionne de consolider son rôle de plateforme commerciale régionale, au carrefour des échanges entre les marchés internationaux et l'espace Uemoa.

Les Pme au coeur du dispositif

Les micro, petites et moyennes entreprises constituent les principales bénéficiaires de cette ligne de financement. Selon Sahid Yallou, elles représentent 98% du tissu économique sénégalais, mais continuent de faire face à d'importantes difficultés d'accès aux instruments de financement du commerce.

« Cette signature est bien plus qu'une opération financière. Elle traduit une ambition commune : faciliter les échanges commerciaux, renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et leur permettre de mieux s'intégrer aux chaînes de valeur régionales et internationales », a souligné le directeur général de Ecobank Sénégal.

Grâce à cette facilité, la banque entend proposer aux Pme des solutions de financement plus adaptées, plus sécurisées et mieux calibrées pour accompagner leurs opérations d'importation et d'exportation.

Pour la Berd, cette initiative s'inscrit dans sa stratégie de soutien au développement du secteur privé, qui constitue désormais l'un des axes prioritaires de son intervention au Sénégal. L'institution prévoit également de concentrer son action sur le renforcement des institutions et la promotion d'une croissance durable et inclusive.

« Ce dispositif permettra aux entreprises locales d'accéder à des biens essentiels, renforcera la croissance du secteur privé et contribuera à la résilience économique du pays », a encore déclaré Odile Renaud-Basso.

Au-delà du financement, Ecobank Sénégal bénéficiera également de l'accès au vaste réseau de banques partenaires de la Berd, ce qui devrait faciliter l'exécution des transactions sur un plus grand nombre de marchés internationaux.

Renforcer l'inclusion financière

Le partenariat Berd-Ecobank vise également à élargir l'accès au financement pour des catégories d'entreprises encore insuffisamment servies, notamment celles dirigées par des femmes.

A ce sujet, Sahid Yallou a rappelé que près de 40% des entreprises sénégalaises sont pilotées par des femmes. A travers son programme Ellevate, Ecobank Sénégal qui, au demeurant, bénéficiera en outre d'un accès au réseau de banques partenaires de la BERD, leur propose déjà une offre intégrée combinant financement, formation, conseil, mentorat et opportunités commerciales. Plus de 5 500 femmes entrepreneures ont bénéficié de cet accompagnement dans les 35 pays où le groupe est implanté.

Le directeur général de la banque estime que cette nouvelle ligne de crédit viendra renforcer cette dynamique en faisant du financement du commerce un levier d'inclusion économique et d'ouverture vers de nouveaux marchés.

En 2025, Ecobank Sénégal a financé plus de 300 millions de dollars d'opérations de commerce. Avec cette nouvelle facilité de 15 millions d'euros, la banque entend accroître son intervention auprès des entreprises et accompagner davantage de projets tournés vers les marchés régionaux et internationaux.

Pour les deux partenaires, il s'agit de transformer cette première ligne de crédit en opportunités concrètes pour les entreprises sénégalaises, afin qu'elles puissent investir, exporter, créer des emplois et contribuer durablement à la croissance économique du pays.

Rappelons que c'est en 2025 que le Sénégal est devenu actionnaire et pays d'opérations de la BERD.