Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre ETI Togo réalise la meilleure performance du marché des actions ce jeudi 9 juillet 2026

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 9 juillet 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ETI (Ecobank Transnational Incorporated) Togo, la maison-mère du groupe bancaire Ecobank, a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,14%.

Le cours de cette valeur est passé de 56 FCFA la veille à 60 FCFA ce 9 juillet 2026, soit une augmentation de 4 FCFA. Depuis le 30 juin 2026, le cours de l'action ETI Togo n'a cessé e croitre, passant de 40 FCFA à 60 FCFA ce 9 juillet, soit une augmentation de 20 FCFA. La société a versé depuis le 30 juin 2026 un dividende de 0,9 FCFA au titre de l'exercice 2025.

Au premier trimestre 2026, ETI a réalisé un résultat net consolidé de 79,922 milliards de FCFA contre 76,576 milliards de FCFA au premier trimestre 2025, soit une hausse de 4,36%.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est logiquement occupée par ETI Togo (plus 7,14% à 60 FCFA), suivi respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,60% à 7 850 FCFA), BOA Niger (plus 3,69% à 4 500 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 1 385 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 2,50% 8 600 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 1 805 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,90% à 3 305 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 1 920 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,40% à 4 125 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 1 575 FCFA).

Les indices connaissent une situation contrastée. L'indice BRVM Composite est ainsi resté stationnaire à 470,47 points. De son côté, l'indice BRVM 30 est en léger repli de 0,02% à 222,15 points contre 222,20 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a aussi régressé de 0,44% à 177,45 points contre 178,23 la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,72% à 348,56 points contre 346,08 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), est demeuré stationnaire à 186,72 points.

La valeur des transactions s'est rehaussée à 3,709 milliards de FCFA contre 2,688 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 18 123,934 milliards de FCFA contre 18 124,551 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 617 millions de FCFA.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 21,556 milliards, en se situant à 13 108,387 milliards FCFA contre 13 129,943milliards FCFA le 8 juillet 2026.