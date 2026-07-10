Afrique de l'Ouest: Le Bénin lève 22 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, le Bénin a levé ce jeudi 9 juillet 2026 la somme de 22 milliards de FCFA à la suite de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 jours organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 20 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs ont soumissionné globalement de 43,820 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 219,10%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 22 milliards FCFA et celui rejeté 21,820 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 50,21%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,2%.

Le Trésor Public béninois s'est engagé à rembourser les titres émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 octobre 2026. Quant au paiement des intérêts, il s'effectuera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.