Tunisie: Après 18 jours d'arrêt, le train Tozeur-Tunis reprend enfin du service

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le trafic du train de voyageurs reliant Tozeur à Tunis, via les gouvernorats de Gafsa et Sidi Bouzid, a repris ce matin après 18 jours d'interruption.

L'information a été confirmée par Lazhar Zitouni, vice-président de la gare ferroviaire de Ksar Gafsa, dans une déclaration au correspondant de Jawhara FM. Selon ses précisions, le convoi a quitté la gare de Tunis-Barcelone en direction des régions intérieures du pays.

Cette reprise fait suite à une rencontre, la semaine dernière, entre le député du bassin minier Mohamed Majdi et le président-directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

Les revendications des habitants y ont été examinées, dans un contexte où cette ligne dessert quatre gouvernorats de l'intérieur, un enjeu d'autant plus sensible en période estivale, marquée par une forte mobilité entre les régions.

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