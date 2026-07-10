Tunisie: Contrebande - Les douanes tunisiennes saisissent 17 kg d'or et plus de 214 kg de drogues au premier semestre 2026

Les services de la Douane tunisienne ont saisi, au cours des six premiers mois de l'année 2026, d'importantes quantités d'or, d'argent, de stupéfiants, de devises et de marchandises de contrebande, dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic illicite menées sur l'ensemble du territoire national.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la Direction générale de la Douane indique avoir intercepté près de 17 kilogrammes d'or et 72 kilogrammes d'argent, illustrant l'ampleur des opérations de contrôle menées durant le premier semestre.

Plus de 214 kg de stupéfiants saisis

Sur le front de la lutte contre le trafic de drogue, les différents services douaniers ont procédé à la saisie de plus de 214 kilogrammes de stupéfiants, dont 78,4 kilogrammes de cocaïne, 134,5 kilogrammes de cannabis (résine de cannabis) et 1,3 kilogramme de marijuana. Les opérations ont également permis de mettre la main sur près de 180 000 comprimés psychotropes.

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La Douane fait également état de la saisie de devises étrangères introduites illégalement, pour une valeur totale avoisinant 5,5 millions de dinars.

Des tonnes de marchandises de contrebande interceptées

Les services douaniers ont par ailleurs intensifié leurs opérations contre la contrebande de produits de consommation. Le bilan fait état de la saisie de plus de 1,8 million de paquets de cigarettes, de plus de 50 tonnes de café, de près de 90 tonnes de bananes, ainsi que de vêtements prêts-à-porter d'une valeur supérieure à 5 millions de dinars.

Les opérations menées durant cette période ont également permis de saisir plus de 1,3 million de pièces de feux d'artifice introduites en contrebande.

Selon la Direction générale de la Douane, ces résultats s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la lutte contre la contrebande, protéger l'économie nationale et préserver la sécurité du territoire.