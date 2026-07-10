Tunisie: Oman confie sa Stratégie nationale des mobilités aériennes avancées au Consortium GUAMobility

Le Sultanat d'Oman a officiellement confié au consortium international GUAMobility la mission d'élaborer sa Stratégie Nationale des Mobilités Aériennes Avancées (Advanced Air Mobility - AAM), une étape structurante dans la transformation du système de transport, de logistique et d'aménagement du territoire du pays à l'horizon 2040.

Cette décision a été prise par le ministère des Transports, des Communications et des Technologies de l'information d'Oman, en coordination avec la Civil Aviation Authority (CAA) et l'Oman Logistics Center (OLC), dans le cadre des orientations de la Vision Oman 2040 et des stratégies nationales de développement du secteur aérien et logistique.

L'annonce officielle confirme l'ambition du Sultanat de se positionner comme un hub régional et international de référence dans les mobilités aériennes avancées, intégrant les nouvelles générations de technologies de transport, de gestion de l'espace aérien et d'innovation territoriale.

Un projet stratégique structurant pour un secteur émergent

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La mission confiée à GUAMobility dépasse largement le cadre d'un simple exercice de planification sectorielle. Elle vise à concevoir un écosystème national complet dédié aux mobilités aériennes avancées, intégrant les dimensions réglementaires, technologiques, économiques, territoriales et industrielles.

Les travaux porteront notamment sur la définition du cadre stratégique national, l'identification des cas d'usage prioritaires, l'élaboration de recommandations réglementaires et législatives, la planification des infrastructures aériennes et des corridors de vol, l'intégration des systèmes numériques de gestion du trafic aérien de basse altitude (UTM/U-Space), ainsi que la conception de modèles économiques et de partenariats public-privé.

L'objectif est clair : permettre au Sultanat d'Oman de structurer un environnement favorable à l'émergence d'une nouvelle économie aérienne, fondée sur l'innovation, la durabilité et la compétitivité internationale.

Un consortium international structuré autour de quatre pôles : France, Canada, Tunisie et Oman

Le Consortium GUAMobility est une initiative internationale multi-pays structurée autour de quatre pôles complémentaires : Français, Canadien, Tunisien et Omanais.

Il est composé de partenaires institutionnels et industriels de premier plan, réunissant des expertises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des mobilités aériennes avancées.

Parmi les membres fondateurs figurent GIS HUB, partenaire omanais garant de l'ancrage institutionnel, DTA International, structure à forte composante tunisienne et européenne, Innovitech, acteur canadien spécialisé dans l'innovation et les écosystèmes technologiques.

Le consortium s'appuie également sur un réseau d'experts et de sociétés spécialisées, notamment EGIS, SETEC, CGX, FRACS, JADE ADVISORY, LUNA et MIXHIVE.

Cette architecture multi-pays et multi-compétences constitue l'un des éléments distinctifs majeurs de GUAMobility, en permettant la combinaison de savoir-faire complémentaires dans les domaines de la gouvernance aérienne, de la technologie, de la planification territoriale et des systèmes d'innovation.

Une gouvernance internationale pilotée par des experts de haut niveau

Le consortium GUAMobility est dirigé par une gouvernance internationale intégrée, reposant sur des expertises complémentaires.

À ce titre, Borhene Dhaouadi assure le rôle de Team Lead Program pour DTA International, pilotant les volets d'ingénierie territoriale, de planification stratégique, d'intégration des systèmes de mobilités aériens nés avancées et de l'intégration des technologies drones dans les environnements urbains et périurbains.

Du côté de l'innovation technologique et de l'intégration de l'espace aérien, Sofiane Benyouci occupe la fonction de Lead Strategy - Integration de l'Espace Aérien au sein de Innovitech, avec un focus sur les architectures de gestion du trafic aérien de basse altitude, les systèmes UTM/U-Space et les cadres d'interopérabilité technologique.

Par ailleurs, JADE ADVISORY joue un rôle clé dans l'analyse économique, la structuration des modèles de financement et l'évaluation des mécanismes de partenariat public-privé, en lien avec les enjeux de financement des infrastructures de nouvelle génération.

Cette organisation illustre la volonté du consortium de combiner expertise technique, vision stratégique et ingénierie financière dans une approche intégrée et opérationnelle.

Une vision systémique : des drones à un écosystème national complet

Au-delà des aspects technologiques, la démarche portée par GUAMobility s'inscrit dans une vision systémique des mobilités avancées.

L'enjeu n'est pas uniquement le développement de drones ou d'aéronefs électriques à décollage vertical (eVTOL), mais la construction d'un écosystème complet impliquant l'ensemble des acteurs publics et privés : régulateurs, opérateurs, indus