Maroc: Mondial 2026 - La France écarte le Maroc et rejoint les demi-finales

La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s'imposant face au Maroc sur le score de 2 buts à 0, jeudi soir à Boston, en quart de finale de la compétition. Les Bleus poursuivent ainsi leur parcours dans le tournoi, tandis que l'aventure des Lions de l'Atlas prend fin aux portes du dernier carré.

Après une première période disputée mais sans but, la sélection française a fait la différence en seconde mi-temps grâce à Kylian Mbappé, auteur de l'ouverture du score, avant qu'Ousmane Dembélé ne double la mise quelques minutes plus tard pour mettre son équipe à l'abri. Solide défensivement, la France a ensuite maîtrisé les dernières offensives marocaines pour préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce succès, les hommes de Didier Deschamps décrochent leur billet pour les demi-finales, où ils retrouveront le vainqueur de l'affiche entre l'Espagne et la Belgique.

Malgré cette élimination, le Maroc quitte la compétition après un parcours remarquable. Les Lions de l'Atlas avaient notamment éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale, puis le Canada en huitièmes, confirmant leur statut parmi les sélections les plus compétitives du football mondial.