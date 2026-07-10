Afrique: Mondial 2026 - Le classement des buteurs

Le premier quart de finale du Mondial a rebattu les cartes du classement des buteurs. Auteur d'une réalisation face à l'Égypte, Lionel Messi occupait seul la première place -- jusqu'à ce que Kylian Mbappé ne réagisse ce jeudi soir.
L'avant-centre du Real Madrid a en effet trouvé la faille contre le Maroc lors du quart de finale, remporté 2-0 par les Bleus. Grâce à cette réalisation, le Français revient à hauteur de l'Argentin en tête du classement, avec un but d'avance désormais sur Erling Haaland.
Classement des buteurs du Mondial 2026
- 1- Lionel Messi (Argentine) -- 8 buts
- 2-Kylian Mbappé (France) -- 8 buts
- 3-Erling Haaland (Norvège) -- 7 buts
- 4-Harry Kane (Angleterre) -- 6 buts
- 5-Ousmane Dembélé (France) -- 5 buts
- 6-Jude Bellingham (Angleterre) -- 4 buts, Ismaila Sarr (Sénégal) - 4 buts