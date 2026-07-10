Afrique: Mondial 2026 - Le classement des buteurs

10 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le premier quart de finale du Mondial a rebattu les cartes du classement des buteurs. Auteur d'une réalisation face à l'Égypte, Lionel Messi occupait seul la première place -- jusqu'à ce que Kylian Mbappé ne réagisse ce jeudi soir.

L'avant-centre du Real Madrid a en effet trouvé la faille contre le Maroc lors du quart de finale, remporté 2-0 par les Bleus. Grâce à cette réalisation, le Français revient à hauteur de l'Argentin en tête du classement, avec un but d'avance désormais sur Erling Haaland.

Classement des buteurs du Mondial 2026

  • 1- Lionel Messi (Argentine) -- 8 buts
  • 2-Kylian Mbappé (France) -- 8 buts
  • 3-Erling Haaland (Norvège) -- 7 buts
  • 4-Harry Kane (Angleterre) -- 6 buts
  • 5-Ousmane Dembélé (France) -- 5 buts
  • 6-Jude Bellingham (Angleterre) -- 4 buts, Ismaila Sarr (Sénégal) - 4 buts

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.