Afrique: Hakimi vs Mbappé - Quand l'amitié cède la place à la rivalité

Dans le choc des quarts de finale entre le Maroc et la France, prévu ce jeudi 9 juillet au stade de Boston, tous les regards seront tournés vers un duel qui promet d'être aussi spectaculaire qu'émouvant : celui entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé.

Deux amis, deux frères, mais surtout deux leaders appelés à défendre les couleurs de leur pays. Pendant 90 minutes ou plus, leur complicité laissera place à une rivalité intense. Ce sera seulement la deuxième fois de leur carrière qu'ils s'affronteront sous les couleurs de leur sélection, sur la plus grande scène du football mondial.

Les deux hommes arrivent à ce rendez-vous en pleine confiance. Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, réalise un Mondial de très haut niveau. Avec sept réalisations, il partage la tête du classement des buteurs de la compétition et demeure l'arme offensive numéro un des Bleus.

En face, Achraf Hakimi n'est pas en reste. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est l'un des grands artisans du parcours exceptionnel des Lions de l'Atlas. Auteur d'un but et de deux passes décisives, il rayonne aussi par son activité incessante, sa qualité de relance et son rôle de leader.

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Son influence dépasse largement les statistiques. Il est le véritable moteur du couloir droit marocain. Si leur duel passionne autant, c'est aussi parce que leur histoire dépasse largement les terrains. Hakimi et Mbappé se connaissent par coeur. Ils ont partagé le vestiaire du Paris Saint-Germain pendant trois saisons, tissant une relation d'amitié particulièrement forte. En dehors des matchs, ils passaient une grande partie de leur temps ensemble, jusqu'à partager leurs vacances. Mais jeudi soir, il n'y aura ni accolades ni place pour les sentiments.

Pendant le temps d'un quart de finale, chacun fera tout pour faire tomber son meilleur ami et offrir à son pays une place dans le dernier carré de la Coupe du monde. Une fois le coup de sifflet final donné, l'amitié reprendra ses droits. Avant cela, seul comptera le rêve d'une demi-finale.