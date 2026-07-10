Afrique: Quart de finale Maroc vs France - Les Lions de l'Atlas rêvent de revanche face aux Bleus

En s'imposant avec autorité face au Canada (3-0), le Maroc a décroché son billet pour les quarts de finale de cette 23e édition de la Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas retrouveront désormais la France, ce jeudi 9 juillet à 20 h GMT au Boston Stadium, avec l'ambition de poursuivre leur remarquable parcours.

Il n'y a pratiquement pas eu de suspense tant les Marocains ont maîtrisé leur sujet de bout en bout. Solides défensivement, inspirés dans le jeu et redoutablement efficaces devant le but, ils sont devenus la première sélection à décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Ils prennent ainsi le « quart », direction une destination de prestige : Boston. Au bout du voyage, le Maroc retrouvera ses vieux démons de la Coupe du monde 2022 : la France, seule nation à avoir mis fin à son extraordinaire parcours au Qatar, en demi-finale. Quatre ans plus tard, les Lions de l'Atlas auront une occasion en or de prendre leur revanche.

La mission s'annonce toutefois particulièrement compliquée. Si la France n'est peut-être pas la meilleure équipe de cette Coupe du monde, elle possède sans doute l'attaque la plus redoutable de la compétition. Avec 14 buts inscrits, les hommes de Didier Deschamps impressionnent par leur efficacité offensive. Ils sont d'ailleurs, avec l'Argentine, les deux seules sélections à avoir remporté tous leurs matchs depuis le début du tournoi. Mais contrairement au Maroc, les Français ont dû puiser dans leurs réserves pour venir à bout du Paraguay en huitièmes de finale. Le Maroc pourrait donc bénéficier d'un léger avantage physique.

Les Lions de l'Atlas disposent de sérieux arguments. Depuis le début de la compétition, ils n'ont jamais baissé les yeux face aux grandes nations. Leur discipline tactique, leur intensité et leur capacité à répondre dans les grands rendez-vous en font un adversaire redoutable. Une inquiétude subsiste toutefois concernant Ismael Saibari. Auteur de trois buts dans ce Mondial, le milieu offensif est sorti sur blessure, en larmes, face au Canada. Son éventuelle absence serait un coup dur pour les Lions de l'Atlas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais la profondeur de banc du Maroc laisse penser que Mouhamed Ouahbi possède les solutions nécessaires pour compenser cette perte. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à un quart de finale de très haut niveau. D'un côté, la France tentera de poursuivre sa marche vers un nouveau sacre et d'offrir à Didier Deschamps une dernière étoile avant son départ annoncé de la tête des Bleus. De l'autre, le Maroc voudra confirmer que son parcours historique de 2022 n'avait rien d'un simple exploit, mais qu'il fait désormais partie des grandes nations du football mondial.

Le rendez-vous est pris le jeudi 9 juillet à 20 h Gmt, au stade de Boston, pour une affiche qui promet des étincelles.