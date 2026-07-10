Ile Maurice: Stade Sir Rabindranath Ghurburrun - Rs 2 m investies pour une réouverture

Le stade Sir Rabindranath Ghurburrun, situé à Triolet, est de nouveau opérationnel. La cérémonie de réouverture s'est déroulée le vendredi 3 juillet, après l'achèvement des travaux de rénovation d'un coût de 2 millions de roupies. Les travaux de modernisation concernaient la mise à niveau des infrastructures, l'installation d'un système d'éclairage, ainsi que la réhabilitation des vestiaires et des gradins.

C'est le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, qui a procédé à la réouverture. Pour l'occasion, un match de gala et une distribution de ballons aux clubs de football locaux ont eu lieu. Dans son discours, le chef du gouvernement a mis en avant le sport comme outil de rassemblement national et a appelé à un renforcement du patriotisme chez les jeunes. Il a défini la politique sportive comme un pilier pour encourager la santé publique, maintenir l'unité nationale et lutter contre la toxicomanie.

Surfant sur la fièvre du Mondial, le Premier ministre en a profité pour lancer une pique à l'endroit du football local en lâchant ceci : «Nou bat bat boul nou, banla profesionel, zot get video ki manier pou tap enn boul. Ou finn trouve kouma ban gran zouer la zoue ?» Des affirmations qui mettront certainement son ministre des Sports sous pression. En effet, Deven Nagalingum a promis un miracle dans quatre ans en ce qui concerne le football local. Nous verrons si les footballeurs continuerons à «bat bat boul» ou si ce présent gouvernement apportera des changements concrets.

Pour en revenir à la cérémonie de réouverture, le Premier ministre a également détaillé la stratégie nationale de modernisation des infrastructures sportives. Il a rappelé qu'une enveloppe de 1,2 milliard de roupies est allouée au secteur de la jeunesse et des sports dans le cadre du budget 2026-2027. Ce plan intègre aussi la relance de la compétition Sports Inter-collèges, visant à restructurer le sport en milieu scolaire et à identifier les nouveaux talents du pays.

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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a affirmé que l'épanouissement de la jeunesse et l'activité physique guident l'action de son ministère. Selon lui, les installations rénovées de Triolet visent à améliorer la pratique du sport tout en favorisant l'inclusion et la cohésion sociale au niveau de la communauté locale.