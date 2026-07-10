Ile Maurice: Pas d'accostage, mais un protocole pour ravitailler plus de 500 bovins à bord

Le «MV Apex» (ex-«LSS Success») restera au large de Port-Louis. Après une réunion tenue mercredi avec les autorités concernées, un protocole d'intervention est en cours afin d'assurer le ravitaillement de plus de 500 bovins présents à bord, tout en évitant que le navire n'accoste.

Les autorités maintiennent leur refus d'autoriser l'entrée du navire au port, en raison des risques sanitaires liés à la cargaison de bétail vivant embarquée au Mozambique, un pays qui n'est pas autorisé pour l'importation de bovins vivants à Maurice. La crainte principale demeure l'introduction éventuelle de maladies animales sur le territoire. Sur le volet du bien-être animal, des dispositions sont toutefois prises pour fournir au navire les ressources nécessaires, notamment en nourriture et en eau, afin d'éviter une détérioration de la situation à bord.

Les membres du «MV Apex» affirment avoir atteint un point critique. Dans une correspondance adressée hier au bureau du Premier ministre et transmise à «l'express», le capitaine Ajay Kotwal indique qu'un premier bovin est mort dans la matinée et que l'unique chambre froide du navire est désormais utilisée pour conserver la carcasse en attendant un examen vétérinaire.

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Selon RTSS Maritime Services, gestionnaire du navire, les réserves de fourrage devaient être épuisées hier à 18 heures, tandis que le carburant devait arriver à épuisement aujourd'hui à midi. L'arrêt des générateurs pourrait entraîner une panne du système de ventilation indispensable aux animaux, mais aussi priver l'équipage d'électricité, d'eau potable et de moyens de communication.

RTSS réclame un accostage d'urgence afin de permettre le ravitaillement du navire, de sauver les animaux et de faciliter l'intervention des services vétérinaires. Une demande qui se heurte toutefois à la position ferme des autorités, soucieuses de préserver les mesures de biosécurité du pays.