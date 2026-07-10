Congo-Kinshasa: Le ministre de la Santé promet de régler les revendications des équipes de riposte contre Ebola

Le ministre de la Santé, Roger Kamba, est arrivé le mercredi 8 juillet à Bunia pour évaluer la riposte contre la 17e épidémie d'Ebola, déclarée depuis 54 jours. Sa visite intervient dans un contexte marqué par la grogne des prestataires de la riposte, qui dénoncent le non-paiement de leurs primes, des disparités salariales et des conditions de travail difficiles.

Les revendications des prestataires sont centrées sur : Le non-paiement des primes pour certains agents, La disparités salariales entre les équipes, Les conditions de travail difficiles sur le terrain.

Roger Kamba reconnaît des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines, notamment lors de la mise à jour des listes du personnel. Il promet la mise en place d'un système de paiement assaini, la distribution de cartes professionnelles servant aussi de cartes bancaires, pour garantir des paiements directs sans intermédiaires, l'assurance que seuls les agents effectivement déployés sur le terrain seront rémunérés.

« Nous allons régler cette situation. Chaque agent recevra une carte professionnelle servant aussi de carte bancaire afin que les paiements soient effectués directement, sans intermédiaire », a déclaré Roger Kamba.

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Le ministre a rappelé que l'Ituri demeure dans une phase très active de l'épidémie, marquée par une augmentation quotidienne des cas et l'extension vers la Tshopo et le Haut-Uélé. Il a appelé les équipes de riposte à maintenir leurs efforts pour freiner la propagation du virus.

Premier cas confirmé d'Ebola dans la zone de santé de Boga

La zone de santé de Boga, dans le territoire d'Irumu (Ituri), vient d'enregistrer son premier cas confirmé d'Ebola, de la souche Bundibugyo. Il s'agit d'un cultivateur qui aurait été en contact avec un malade en provenance de Bunia. Après plusieurs jours de symptômes compatibles avec Ebola, des prélèvements analysés au laboratoire de Bunia ont confirmé le diagnostic.

La zone de santé de Boga devient la 25e zone sanitaire touchée par l'épidémie en Ituri. La région est frontalière avec l'Ouganda, ce qui accroît les craintes de propagation transfrontalière. La population exprime son inquiétude face à cette nouvelle confirmation. Le chef de la chefferie des Bahema Boga, John Kabarole Tibasima III, appelle au calme et à la vigilance.

Il recommande le respect strict des mesures de prévention : Lavage régulier des mains, Éviter les contacts suspects, Déclaration rapide des cas présumés.

Le président du Conseil local de la jeunesse insiste sur la mobilisation des jeunes pour renforcer la sensibilisation et informer la communauté. L'épidémie d'Ebola en Ituri a déjà causé plusieurs centaines de victimes. La progression vers de nouvelles zones sanitaires souligne la nécessité d'une mobilisation communautaire accrue et d'un renforcement de la riposte.