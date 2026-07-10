Congo-Kinshasa: La RVF appelle au respect strict des règles de navigation pendant la saison sèche

La Régie des voies fluviales (RVF), à travers sa base hydrographique du Grand Bandundu-Kasaï, appelle les armateurs, conducteurs d'embarcations et l'ensemble des usagers des voies navigables à respecter scrupuleusement les règles de navigation afin de prévenir les accidents sur les cours d'eau de la région.

Selon, sous-directeur chargé des questions d'hydro-balisage à la base hydrographique du Grand Bandundu-Kasaï, le respect des consignes de sécurité et le recours à l'expertise de la RVF avant tout déplacement sur les rivières demeurent essentiels pour éviter les naufrages et autres incidents fluviaux.

Il invite notamment les armateurs à s'informer régulièrement sur l'état des chenaux de navigation, les zones à risque et les dispositifs de balisage mis en place pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

Cet appel intervient une semaine après le naufrage d'une baleinière à la rencontre de rivières Kasai et Sankuru. Au moins vingt personnes sont mortes et plus de cent autres disparues, selon le bilan encore provisoire livré par les autorités locales. Des sources locales estiment que la surcharge de l'embarcation serait la cause principale du drame.