Afrique: Signature d'un accord de collaboration entre la banque centrale du Congo et celle d'Angola

10 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola franchit une nouvelle étape dans le domaine financier. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), André Wameso, et son homologue de la Banque nationale d'Angola, Manuel António Tiago Dias, ont signé, jeudi 9 juillet à Luanda, un mémorandum d'entente destiné à renforcer la collaboration entre leurs deux institutions. Cet accord prévoit une meilleure coordination dans les domaines monétaire et bancaire.

Ce mémorandum d'entente vise à faciliter les échanges financiers, renforcer la stabilité des systèmes financiers et accompagner l'intégration économique entre les deux pays.

Il établit un cadre de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques du système financier. Internationalement sur les systèmes de paiement, les politiques monétaires et de change, la supervision bancaire, la gestion des réserves internationales ainsi que le renforcement de la réglementation financière.

Les deux banques centrales entendent également renforcer leur collaboration dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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L'accord prévoit par ailleurs la création d'un forum bilatéral permanent d'échange d'informations. Cette plateforme permettra aux experts des deux institutions de partager leurs expériences, de mieux anticiper les risques financiers transfrontaliers et d'améliorer la surveillance des établissements financiers opérant dans les deux juridictions.

A travers cette coopération, Kinshasa et Luanda ambitionnent de renforcer leurs liens économiques et de créer un environnement financier plus favorable au développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

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