Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - « Le dialogue entre l'État et le secteur privé demeurera l'un pilier de notre action », promet Beugré Mambé

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, s'est félicité le 9 juillet 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, du succès rencontré par le Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (Pnd 2026-2030). C'était lors de la cérémonie de clôture de la rencontre de deux jours qui a mobilisé plus de 3 600 participants et 2000 investisseurs. Plus tôt lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée des investisseurs, il est allé réitérer, l'engagement du gouvernement en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs dans la mise en oeuvre du plan quinquennal.

« Mobiliser plus de 80 000 milliards de Fcfa auprès du secteur privé exige un environnement des affaires performant, des règles claires, une gouvernance prévisible et un dialogue permanent avec les investisseurs. C'est pourquoi ce plan s'accompagne d'un agenda ambitieux de réformes destinées à renforcer durablement l'attractivité de notre économie. Notre objectif est de créer l'environnement où investir en Côte d'Ivoire soit non seulement une décision de confiance, mais également une décision économiquement performante. Dans cette dynamique, le dialogue entre l'État et le secteur privé demeurera l'un des piliers de notre action », a déclaré le Chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a aussi indiqué comment seront utilisées les ressources que les milieux d'affaires voudront injecter dans le Pnd 2026-2030. « Les manifestations d'intérêt attendues permettront d'accélérer les investissements dans les secteurs prioritaires du Pnd 2026-2030. En particulier, l'industrialisation et la transformation locale de nos matières premières, afin de créer davantage de valeur ajoutée sur notre territoire. Elles contribueront également au développement des infrastructures stratégiques, notamment dans le domaine des transports, de l'énergie, du numérique et de la logistique, renforçant ainsi la compétitivité et l'attractivité de notre économie. Enfin, elles soutiendront les investissements dans le capital humain, l'innovation et les services indispensables à l'émergence d'une économie plus productive, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir », a-t-il détaillé.

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Le secteur privé a répondu à l'appel...

Saluant la clarté de la vision, la bonne définition des priorités et le bon ciblage des objectif, le vice-président de la Société financière internationale (Sfi) - filiale du Groupe de la Banque mondiale - Mohamed Gouled a promis une forte implication de son institution dans la mise en oeuvre du Pnd 2026-2030. Ce, sur l'amélioration constante du climat des affaires, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et le recours à des financements innovants. Mohamed Gouled a aussi rappelé que la Sfi avait engagé 2,7 milliards de dollars sur le Pnd précédent.

Quant à Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), il a indiqué que « le secteur privé ivoirien se tient prêt aux côtés du gouvernement ». Il a indiqué que l'implication efficace des milieux d'affaires se fera aisément avec la poursuite du « dialogue permanent » entre l'État et le secteur privé pour lever les contraintes fiscales et budgétaires.

Philippe Labonne, président Afrique de Medef international et Medhi Tazi, président du Mouvement général des entreprises du Maroc, ils ont dit l'adhésion de leurs différentes organisations au Pnd 2026-2030. Le second a félicité la mobilisation des 261 entreprises marocaines aux côtés de la Côte d'Ivoire et souligné la convergence de vue des acteurs publics et privés des deux pays en matière de développement économique.

Pour sa part, le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, a remercié le Chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son leadership qui permet à la Côte d'Ivoire d'être la place la plus convoitée des investisseurs en Afrique de l'Ouest. Il a aussi formulé des remerciements à l'endroit du vice-Président de la République, Tiemoko Meyliet Koné ; du Premier ministre et de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Ivoiriens de l'extérieur, Nialé Kaba.