Madagascar: Concer - 18.3 retrouve son public à Génération 2000

Après plusieurs années d'absence, le groupe de rap 18.3 fait son retour sur scène le 19 juillet au Palais des sports Mahamasina, porté par la forte demande de ses fans.

Le retour est enfin acté. Réclamé à plusieurs reprises lors des précédentes éditions de Génération 2000, le groupe 18.3 retrouvera la scène le 19 juillet à partir de 13 heures au Palais des sports Mahamasina. Les membres confient avoir longtemps été sollicités avant de se sentir prêts à renouer avec leur public. « Les fans nous demandaient depuis des années de revenir. Cette édition est la bonne et nous répondons enfin à leur attente », expliquent-ils.

Génération 2000 réunira les artistes ayant marqué les années 2000 pour un spectacle d'environ quatre heures. Organisé par Sr Event avec le soutien de Yas Madagascar, l'événement proposera des réinterprétations accompagnées par DJ Hman, des versions hybrides mêlant rap et acoustique, deux invités surprises ainsi que plusieurs duos inédits. Tempo Gaigy prépare une nouvelle mise en scène, Marion réserve également des surprises, tandis que Tovo J'Hay ambitionne de faire revivre les émotions de cette époque.

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Pour ce grand retour, 18.3, composé de Slam Jah et TongueNat, replongera dans plusieurs albums, dont plusieurs titres seront interprétés. « Nous faisons revivre nos albums. Nous sommes retournés en studio pour retravailler les morceaux avec les moyens techniques d'aujourd'hui afin d'offrir un beau spectacle et de faire revivre ces années-là », soulignent les artistes.

Valeurs solides

Les membres précisent également que « 18.3 » est devenu le nom du groupe et ne fait plus référence au nombre de ses membres.

Né à la fin de 1997 et officiellement lancé en janvier 1998 à l'initiative de Davy, le groupe a sorti son premier album en 1999 avant d'entamer une tournée avec Samoëla. Tous issus de la danse, ses membres se sont ensuite retrouvés au sein de l'un des premiers collectifs de rap malgaches.

TongueNat confie avoir découvert le rap après avoir été attiré par le rock : « J'ai eu un coup de foudre pour le rap. Cette musique m'a donné confiance en moi alors que j'étais très timide ». Le groupe explique aussi que chacun apporte sa sensibilité à l'écriture, mêlant sujets de société et touches d'humour, tout en adaptant sa musique aux évolutions technologiques.

Malgré quelques désaccords au fil des années, les membres assurent que leur longévité repose sur des valeurs solides. « L'écoute fait durer une relation et le respect fait durer un groupe, même lorsqu'il y a des différends ». Ils n'envisagent pas d'accueillir un nouveau membre. « Personne ne remplacera Davy. Il fait partie de notre histoire et nous continuerons à lui rendre hommage ».

À travers cette édition de Génération 2000, l'objectif est de réunir plusieurs générations autour des artistes qui ont marqué leur jeunesse.