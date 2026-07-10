Madagascar: Rambo

Comment réguler la circulation à Antananarivo ?

C'est l'un des plus grands casse-tête du nouveau Président de la délégation spéciale d'Antananarivo. Il n'y a pas le moindre doute, il est animé de toutes les volontés du monde pour redonner son lustre à la capitale. Mais sa tâche ressemble à un véritable travail d'Hercule. Peut-être qu'il aurait dû s'appeler Rambo...lamanana au lieu de Ralambomanana.

Puisqu'il faut un Rambo pour venir à bout de tous les réfractaires au changement et à l'ordre. Heureusement qu'il a montré qu'il n'est pas du genre à céder facilement aux résistances et aux intimidations. Il a presque réussi à dégager les marchands de rue, à libérer les trottoirs, à réorganiser plus ou moins la cité. À ce propos, il ne suffit pas d'avoir une détermination à toute épreuve. Il faut également avoir les moyens de ses ambitions.

Avec l'étroitesse des rues, le nombre astronomique de véhicules en circulation, l'indiscipline et l'anarchie généralisée des usagers, il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres à ajuster.

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Néanmoins, on peut faire des réaménagements pour réduire un tant soit peu les embouteillages, du moins dans certains carrefours, Il faut d'abord réduire la dimension des ronds-points et laisser de la place aux chaussées. On peut ainsi élargir la voie et laisser passer les voitures dont l'itinéraire doit contourner le rond-point. À Ivandry, par exemple, on peut rogner une partie du large trottoir longeant la station de téléphérique et permettre les véhicules en direction d'Alarobia de prendre le couloir droit directement depuis la pharmacie Centrale.

Ceux venant de Tsarasaotra peuvent en faire autant en agrandissant la voie avant le rond-point de La City. On peut faire le même réaménagement au rond-point Sodiama dont la dimension peut être réduite sans causer de préjudice à qui que ce soit. Ceux qui viennent de Masay pour aller à Alarobia ne doivent pas attendre ceux qui vont à Ankorondrano pour passer. La rue montant vers le stade d'Alarobia peut être agrandie à quatre voies sans difficulté.

Des idées simples et réalistes qu'on peut appliquer partout, au rond-point Shell à Ankadievo où le bouchon est infernal qu'il vente ou qu'il pleuve. La dimension du rond-point oblige les gros camions à avoir la souplesse d'une chenille sans poil pour pouvoir passer. Et ceux qui vont en direction d'Alasora sont bloqués depuis le stade Elgeco attendant patiemment et sagement que le passage s'ouvre à l'image des bateaux bloqués dans le détroit d'Ormuz.

Le By-pass conçu pour être une voie rapide est devenu une voie constipée. C'est d'autant plus inquiétant qu'aucun élargissement de la chaussée semble hypothétique avec les remblais et les nouvelles constructions dont aucune ne respecte plus l'emprise de 12,50m de chaque côté de la route sans procéder à des destructions et des indemnisations.

Mais si on n'agit pas dès maintenant, si ce n'est déjà trop tard, le By-pass sera bientôt l'héritier de la Petite Vitesse. Ironie du sort, tout va à grande vitesse.