Madagascar: Le salon ITM se clôture sur un bilan satisfaisant

La 12e édition du salon International Tourism Fair (ITM) et la 3e édition de l'International Handicraft Fair (IHM) se clôturent sur un bilan positif. Selon les données partagées par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), l'affluence et les indicateurs de performance de cette double édition ont largement dépassé les prévisions initiales.

« 29 932 visiteurs enregistrés, contre près de 24 000 visiteurs enregistrés en 2025. 478 stands d'exposition avec 379 exposants. L'édition d'un journal spécial ITM tiré à 22 000 exemplaires. 120 rencontres BtoB organisées durant les deux journées professionnelles du salon, avec l'implication de 55 opérateurs locaux», rapporte l'organisateur, hier, lors de la cérémonie de remise des lots aux gagnants des jeux-tombolas organisés dans le cadre du salon ITM & IHM 2026, qui s'est tenue à la Cité des Cultures, à Antaninarenina.

L'événement a considérablement renforcé le rayonnement international de la destination Madagascar. Le salon a réuni les principaux acteurs du tourisme et de l'artisanat aux niveaux national, régional et international. Plus d'une vingtaine de pays, dont la France, les Comores, les États-Unis, l'Allemagne, Hong Kong, la Hongrie, le Kenya, La Réunion, l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Ouganda et la Pologne, ont été représentés à cet événement.

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Ces indicateurs illustrent la portée du salon ITM, qui s'est tenu du 11 au 14 juin au CCI Ivato, dans la promotion de la destination Madagascar.