Madagascar: Les parents redoublent de vigilance

À la fin des épreuves du BEPC, les abords des centres d'examen étaient remplis de parents venus récupérer leurs enfants. Entre vigilance et déplacements sécurisés, la sécurité est restée une priorité.

À la sortie du centre d'examen du lycée Jean-Joseph Rabearivelo, à Analakely, les retrouvailles entre parents et candidats se multiplient. Beaucoup de parents ont tenu à être présents pour les raccompagner.

« Nous ne pouvons pas nous empêcher de venir chercher nos enfants à la fin des épreuves. Nous sommes angoissés et terrorisés après les récentes vagues de disparitions d'enfants », confie Nathalie Rakotonarivo, venue récupérer son enfant. Comme elle, de nombreux parents préfèrent ne prendre aucun risque dans le contexte actuel.

Tous les candidats n'ont cependant pas été accompagnés. Certains ont choisi de rentrer ensemble, suivant les recommandations de leurs familles. « Nos parents nous ont demandé de ne pas rentrer seuls. Il faut toujours se regrouper pour éviter de se perdre », explique Fanantenana, candidat au BEPC, entouré de plusieurs camarades avec lesquels il s'apprête à quitter le centre.

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D'autres ont privilégié les bus gratuits mis à disposition par l'État. À bord d'un bus Foton, Prisca raconte avoir adopté ce moyen de transport depuis le début des examens. « Depuis le début des épreuves, le bus Foton est mon moyen de transport, car il facilite nos déplacements », témoigne-t-elle.

Consignes de prudence

La même situation a été observée devant plusieurs centres d'examen de la capitale. Des parents ont attendu leurs enfants jusqu'à leur sortie avant de rentrer ensemble. « Nous ne voulons prendre aucun risque. Il vaut mieux rester prudents », résume Santatra, une mère venue chercher son enfant.

Cette vigilance est également recommandée par les autorités. Lors d'une conférence de presse tenue avant-hier, Vonjy Maminjanahary Andriasy, préfet de police d'Antananarivo, a appelé les parents à venir récupérer leurs enfants à la fin des épreuves du BEPC.

Dans les foyers, les consignes de prudence sont désormais répétées avant chaque déplacement. « Avant de quitter la maison, je lui rappelle de ne parler à aucun inconnu, de rester avec ses camarades à la sortie du centre et de m'attendre au lieu convenu. En ce moment, nous préférons être très prudents », témoigne un autre parent d'élève.

Au-delà de la réussite aux examens, c'est le retour des enfants en toute sécurité qui reste la priorité des parents. « J'ai un autre enfant qui passera très prochainement l'examen du baccalauréat, et je referai la même chose », poursuit Nathalie Rakotonarivo, parent d'élève.