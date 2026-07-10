Afrique: Vollleyball/Championnat d'Afrique - Trois expatriés sollicités

Dernière ligne droite. Les présélectionnés sont en plein regroupement en vue du premier championnat d'Afrique U18 de la zone 7. La joute zonale se déroulera du 5 au 10 août au Palais des sports Mahamasina. Quatre îles de l'océan Indien ont jusqu'ici confirmé leur participation. Madagascar, Maurice, La Réunion et les Comores sont engagés chez les garçons, et chez les filles, il y a Madagascar, Maurice et La Réunion. La participation des Seychelles reste en attente de confirmation.

La Grande Île alignera deux équipes féminines et une masculine. La première équipe féminine est encadrée par les coaches Danny de l'EVB Ihorombe, Tiana de la GNVB et Emma de Stef'Auto. La deuxième est prise en main par Tovo du BI'AS, Raphaël du MVBC et Tsiry du Boeny, tandis que la sélection masculine par Eric, coach de la GNVB D1, Ndrianja de l'ASSM et Lanto de l'ASI.

Les présélectionnés sont majoritairement issus des clubs d'Analamanga, notamment la GNVB, l'ASI, Squad et le VBCD, avec quelques éléments venant de Boeny, d'Atsinanana et de Matsiatra-Ambony.

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« Trois expatriés, dont deux du Canada et un des États-Unis, devraient renforcer la sélection masculine. L'un d'entre eux devrait débarquer ce jour (hier). La préparation de leurs dossiers administratifs et la prise en charge de leur billet d'avion sont en cours de négociation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports », a mentionné le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raoelison.

Celui qui arrive en premier est un ancien joueur de la GNVB qui évolue depuis ces deux dernières années au Canada. « J'ai bien observé sur vidéo leur façon de jouer ces derniers temps. Ils pourraient apporter un plus à l'équipe pour obtenir de meilleurs résultats », a souligné le DTN.

Confiants

Les coachs se disent confiants quant au niveau et au gabarit des sélectionnés. Le regroupement a été lancé depuis avril, juste après la Coupe nationale U19. Dix-huit joueurs et joueuses ont été convoqués dans chaque équipe mais seuls quatorze seront retenus en vue de ce sommet régional. « La Réunion était depuis toujours notre bête noire, mais cette fois nous ambitionnons de renverser la situation. Elle a un bon encadrement suivant le système français, le volley basique puis le volley de compétition. Nos joueurs ont, quant à eux, la maturité précoce », rassure le coach Tiana Randriamisasaona.

La sélection ne souffre plus d'un déficit de taille, car la moyenne est de 1,74 m et les plus grandes atteignent 1,84 m. De plus, les joueuses qui avaient disputé la Coupe d'Afrique U17 en Tunisie l'an passé et les médaillées d'argent aux Jeux de la CJSOI forment une partie de la sélection.

Des matchs tests seront prévus prochainement face à des équipes de première division masculine et féminine d'Analamanga.