Madagascar: Athlétisme - La fédération lance la course aux JIOI 2027

10 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les championnats de Madagascar d'athlétisme marqueront un tournant dans la préparation des Jeux des Îles de l'océan Indien de 2027. Organisée en deux phases, la compétition réunira d'abord les catégories U16, U18 et U20, du 31 juillet au 2 août, avant les épreuves seniors prévues du 7 au 9 août. Au-delà des titres nationaux convoités par chaque athlète, l'objectif principal sera d'identifier les athlètes capables de représenter Madagascar aux JIOI 2027 aux Comores.

Chaque ligue pourra engager jusqu'à trois athlètes par épreuve chez les jeunes, avec un maximum de deux épreuves individuelles et un relais par concurrent. Chez les seniors, cinq athlètes par ligue seront autorisés dans chaque discipline. Les épreuves combinées, du quadriathlon U16 au décathlon seniors, se disputeront intégralement lors de la deuxième phase.

Pour le directeur technique national de la Fédération malagasy d'athlétisme, Tsiry Manantena Rakotomalala, ces championnats constituent avant tout une étape de détection. « Les meilleurs athlètes à l'issue des championnats seniors intégreront une présélection en vue d'un premier regroupement des Jeux des Îles dès le mois de décembre. Nous comptons faire trois regroupements des athlètes avant le début des JIOI 2027 », explique-t-il.

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La Fédération malgache d'athlétisme entend ainsi bâtir progressivement une équipe compétitive pour les JIOI 2027 aux Comores. Cette compétition nationale permettra d'identifier les talents à fort potentiel et de lancer le travail de préparation sur le long terme afin d'aborder le rendez-vous régional avec des ambitions élevées.

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