Madagascar: Exposition - Natoa Rasolonjatovo sublime la rencontre des contraires

10 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Inspirée de la parabole du fils prodigue, l'exposition Les 15 chapitres de la rencontre invite le public à découvrir, jusqu'au 16 août, un dialogue inédit entre les matières au Novotel Convention and Spa Antananarivo.

La rencontre des contraires devient une véritable expérience artistique au Novotel Convention and Spa Antananarivo. Présentée depuis le 4 juillet, l'exposition « Les 15 chapitres de la rencontre » de Natoa Rasolonjatovo réunit quinze oeuvres qui explorent le dialogue entre des matériaux opposés, tout en proposant une réflexion sur la rencontre avec l'autre et avec soi-même.

Cette exposition s'inscrit dans Escal'Art by Novotel, un rendez-vous culturel destiné à mettre en valeur la création artistique sous toutes ses formes au Novotel Convention and Spa Antananarivo. Après un vernissage organisé le 3 juillet en présence de l'artiste, l'exposition est ouverte gratuitement au public jusqu'au 16 août, au 8e étage de l'établissement.

Matériaux opposés

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Chaque création puise son inspiration dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, notamment la parabole du fils prodigue. « Les quinze chapitres représentent chacun une oeuvre inspirée de Luc 15. Il y a la rencontre entre le père et son fils, mais aussi celle de deux matériaux opposés dont l'équilibre donne naissance à l'oeuvre », explique l'artiste.

À travers ses compositions, Natoa Rasolonjatovo associe le verre et le tissu, deux matières aux caractéristiques contrastées. « Le verre apporte la transparence et la fragilité qui symbolisent le fils, tandis que le tissu couvre, protège et réchauffe, à l'image du père », précise-t-il. Cette confrontation entre rigidité et souplesse, lumière et obscurité, fragilité et protection donne naissance à des oeuvres où les différences deviennent complémentaires.

« Je donne vie au dialogue des contraires », résume l'artiste. Pour lui, cette exposition dépasse la simple rencontre des matériaux. Elle constitue également une invitation adressée au visiteur. « J'invite chacun à venir pour peut-être y trouver une rencontre avec sa propre vie et réaliser que le bonheur qu'il cherche au loin est peut-être déjà en lui », confie-t-il.

Artiste plasticien, Natoa Rasolonjatovo développe une démarche fondée sur le dialogue des matières et la recherche d'un équilibre entre les opposés. À travers cette nouvelle série, il propose une réflexion à la fois artistique et spirituelle sur la réconciliation, la complémentarité et la quête du bonheur.

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