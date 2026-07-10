Madagascar: Exposition - Natoa Rasolonjatovo sublime la rencontre des contraires

Inspirée de la parabole du fils prodigue, l'exposition Les 15 chapitres de la rencontre invite le public à découvrir, jusqu'au 16 août, un dialogue inédit entre les matières au Novotel Convention and Spa Antananarivo.

La rencontre des contraires devient une véritable expérience artistique au Novotel Convention and Spa Antananarivo. Présentée depuis le 4 juillet, l'exposition « Les 15 chapitres de la rencontre » de Natoa Rasolonjatovo réunit quinze oeuvres qui explorent le dialogue entre des matériaux opposés, tout en proposant une réflexion sur la rencontre avec l'autre et avec soi-même.

Cette exposition s'inscrit dans Escal'Art by Novotel, un rendez-vous culturel destiné à mettre en valeur la création artistique sous toutes ses formes au Novotel Convention and Spa Antananarivo. Après un vernissage organisé le 3 juillet en présence de l'artiste, l'exposition est ouverte gratuitement au public jusqu'au 16 août, au 8e étage de l'établissement.

Matériaux opposés

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Chaque création puise son inspiration dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, notamment la parabole du fils prodigue. « Les quinze chapitres représentent chacun une oeuvre inspirée de Luc 15. Il y a la rencontre entre le père et son fils, mais aussi celle de deux matériaux opposés dont l'équilibre donne naissance à l'oeuvre », explique l'artiste.

À travers ses compositions, Natoa Rasolonjatovo associe le verre et le tissu, deux matières aux caractéristiques contrastées. « Le verre apporte la transparence et la fragilité qui symbolisent le fils, tandis que le tissu couvre, protège et réchauffe, à l'image du père », précise-t-il. Cette confrontation entre rigidité et souplesse, lumière et obscurité, fragilité et protection donne naissance à des oeuvres où les différences deviennent complémentaires.

« Je donne vie au dialogue des contraires », résume l'artiste. Pour lui, cette exposition dépasse la simple rencontre des matériaux. Elle constitue également une invitation adressée au visiteur. « J'invite chacun à venir pour peut-être y trouver une rencontre avec sa propre vie et réaliser que le bonheur qu'il cherche au loin est peut-être déjà en lui », confie-t-il.

Artiste plasticien, Natoa Rasolonjatovo développe une démarche fondée sur le dialogue des matières et la recherche d'un équilibre entre les opposés. À travers cette nouvelle série, il propose une réflexion à la fois artistique et spirituelle sur la réconciliation, la complémentarité et la quête du bonheur.