Madagascar: Danse sportive - Rija Randrianarisoa fête ses 30 ans de scène

Célébration nostalgique. L'actuel président de la Fédération malgache des danses sportives, Rijamanitra Randrianarisoa, fête ses 30 ans de scène en tant que danseur professionnel, ainsi que les 25 ans de son école et club de danse Dih'Art. « Déçu de ne pas pouvoir exceller en tant que professionnel dans l'une de mes passions, le football, j'ai décidé de me consacrer à la danse, le rock'n'roll et les danses de salon, ma passion depuis toujours », confie Rijamanitra.

Pour marquer la célébration, il organisera un grand spectacle baptisé « Voyage dans les temps », à l'amphithéâtre du CCI à Ivato le 2 août, dans le but de retracer tous les souvenirs marquants de différentes époques de son parcours. « Il y aura de la danse libre et j'invite le public à participer, à danser le rock'n'roll, la bachata, la kizomba, la salsa, la zumba. D'autres danseurs invités honoreront l'occasion de leur présence, entre autres ma génération, Up The Rap, un club de Diego-Suarez, Akama Dihy Tanà, le club de la Commune urbaine d'Antananarivo... », a-t-il mentionné.

Rija a commencé à pratiquer la danse à l'âge de 8 ans et avait intégré un club de danse vers les années 90. Il avait participé à quasi tous les concours de rock'n'roll à l'Alliance française et avait remporté plusieurs titres. Il a également participé à des compétitions internationales en danses standards, décrochant notamment un sacre en France.

Il était danseur pour des artistes comme Tovo J'Hay, Do Rajohnson et Ivoara. Il était le premier directeur technique national de la première Fédération des danses sportives à partir de 2008. Il a été élu président en 2020 et en est à son deuxième mandat jusqu'en 2029.

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« Dih'Art compte des milliers de membres durant ces 25 ans, dont cent vingt assidus actuellement. Deux tiers sont des femmes. Douze professeurs assurent l'encadrement. Une cinquantaine d'anciens viendront faire la fête avec nous à cet événement », a confié son fondateur. 70% des membres sont des enfants de 4 à 15 ans. « Nous éduquons les enfants par la danse depuis leur jeune âge. Dih'Art propose la séance «Rising Stars», conjuguant danse, chant, théâtre et modeling, qui a pour objectif de former et de détecter des talents», a-t-il conclu.