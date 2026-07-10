Madagascar: Anjiro - Une bande tue la femme du chef du fokontany

10 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Vol aggravé de meurtre. Quatre suspects ont été présentés au parquet près le Tribunal de première instance de Moramanga mercredi. Ils ont reconnu avoir poignardé puis tiré sur la femme du chef du fokontany d'Ambohimandroso, commune rurale de

Sabotsy Anjiro. Ils ont été placés en détention préventive à la maison centrale de la ville.

Les faits remontent à la nuit du 25 juin vers 21 heures, lorsque quinze individus non cagoulés, armés d'un fusil artisanal, ont attaqué deux maisons d'une même famille. La victime est décédée sur place.

Après avoir tué la mère de famille, les malfaiteurs ont emporté un téléviseur à écran plat, trois téléphones portables et une batterie, selon un rapport des faits.

Alertés, les gendarmes, conduits par l'adjoint au commandant de la compagnie de Moramanga, sont intervenus immédiatement et ont commencé les recherches. Cuisinés, les quatre hommes interpellés ont avoué leur implication.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les autres membres du groupe. La gendarmerie invite toute personne disposant d'informations sur des suspects à les signaler afin de mettre fin à leur fuite.

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