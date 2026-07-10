Madagascar: Toamasina - Une trentenaire décède de la Mpox

Le dix-septième décès lié à la Mpox a été enregistré à Toamasina. Il s'agit d'une femme âgée de 30 ans, résidant à Toamasina. L'annonce a été faite lors de la présentation du bilan épidémiologique sur l'évolution de la Mpox dans le pays par le professeur Diavolana Köcher Andrianarimanana, du Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP), le 8 juillet.

La situation épidémiologique de la Mpox à Madagascar continue d'évoluer. Selon le dernier bilan couvrant la période du 18 décembre 2025 au 8 juillet 2026, 4 202 cas suspects ont été notifiés à travers le pays. Parmi eux, 2 701 ont été confirmés après analyses, soit un taux de positivité de 72,06 %. Au total, 1 889 patients sont guéris, tandis que 17 décès liés à la maladie ont été enregistrés. Les autorités sanitaires précisent que 3 749 échantillons ont été testés depuis le début de l'épidémie.

« Nous encourageons les enfants vulnérables, les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies rénales, à être vigilants. Nous invitons également toute la population à se rendre dans les établissements de santé proposant la vaccination, car ce vaccin est disponible dans le pays», indique le Pr Diavolana Köcher Andrianarimanana, du Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP).