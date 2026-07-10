Madagascar: Colloque/Université de Toliara - Des solutions urgentes face aux défis climatiques sur les ressources

Le colloque international portant sur « le climat, ressources naturelles et société : défis et solutions pour un avenir durable » a débuté hier à l'université de Toliara. Chercheurs, enseignants malgaches et étrangers, acteurs du développement et étudiants se réunissent depuis hier pour sortir, ce jour, des résolutions tangibles et pratiques pour le pays.

Les impacts du climat sur les sociétés et les ressources, pour ne citer que le tarissement des eaux, la sécheresse et la raréfaction des ressources marines, ont été rappelés, mais les solutions s'avèrent plus urgentes.

« Le colloque entend apporter des connaissances scientifiques, mais surtout pratiques, en tenant compte de la valorisation des savoirs traditionnels. La stratégie d'adaptation face aux défis climatiques est vivement attendue à l'issue de cette réunion d'échanges », a souligné Francis Veriza, président de l'université de Toliara. Des communications scientifiques, des présentations de posters scientifiques et des présentations de projets animeront encore, ce jour, le colloque international.

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Le président de l'université de Toliara a insisté sur l'urgence des solutions à proposer aux hautes instances de l'État. « Il est temps qu'on donne des solutions. Il est temps de démontrer que nous sommes des chercheurs en plus d'être enseignants », a-t-il lancé dans son discours d'ouverture. « Nous formons des chômeurs. Et nous devons les orienter. Outre le partage des connaissances scientifiques, nous avons le devoir de les accompagner pour qu'ils puissent affronter pratiquement la vie après cinq années passées à l'université », a-t-il ajouté.

Il a été souligné que, désormais, chaque meilleur étudiant dans chaque mention sera récompensé. Ce jour, les thèmes sur les savoirs traditionnels et la gestion durable, ainsi que les stratégies et solutions d'adaptation aux défis climatiques, seront discutés.