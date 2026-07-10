Madagascar: Concertation régionale - La société civile envoie ses recommandations

L'organisation de la société civile de la région Atsimo Andrefana a lancé la concertation régionale portant sur la refondation et le développement. Cent dix associations de la société civile issues des neuf districts composant la région se sont réunies pendant trois jours à Toliara.

« L'objectif est de recueillir les aspirations des associations de la société civile sur ce qu'elles entendent par refondation et développement. Les résolutions seront rédigées et envoyées au niveau national. Il est à préciser que les vingt-quatre régions organisent chacune sa concertation régionale », explique Laurentia Rabe, point focal régional.

Dix points essentiels ont été soulevés et jugés urgents à traiter pour une réelle refondation de la région Atsimo Andrefana. Le rétablissement de la sécurité, la lutte pour les droits humains, la considération et la résolution de la problématique de la paupérisation des communautés, entre autres, sont les priorités.