Madagascar: Concertation régionale - La société civile envoie ses recommandations

10 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

L'organisation de la société civile de la région Atsimo Andrefana a lancé la concertation régionale portant sur la refondation et le développement. Cent dix associations de la société civile issues des neuf districts composant la région se sont réunies pendant trois jours à Toliara.

« L'objectif est de recueillir les aspirations des associations de la société civile sur ce qu'elles entendent par refondation et développement. Les résolutions seront rédigées et envoyées au niveau national. Il est à préciser que les vingt-quatre régions organisent chacune sa concertation régionale », explique Laurentia Rabe, point focal régional.

Dix points essentiels ont été soulevés et jugés urgents à traiter pour une réelle refondation de la région Atsimo Andrefana. Le rétablissement de la sécurité, la lutte pour les droits humains, la considération et la résolution de la problématique de la paupérisation des communautés, entre autres, sont les priorités.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.