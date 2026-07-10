Tunisie: 60e édition du Festival de Carthage - Le jubilé de diamant

La 60e édition du Festival de Carthage est marquée par la participation de plusieurs têtes d'affiche internationales et notamment le retour prestigieux de grandes icônes de la chanson, telles que Cheb Khaled, Mayada Hanaoui et Majda Roumi après de longues années d'absence. Malgré des contraintes budgétaires limitant l'accès aux cachets les plus onéreux, le festival maintient un équilibre entre créations tunisiennes et représentations étrangères.

La conférence de presse de la 60e édition de Carthage (16 juillet-19 août 2026) s'est tenue au musée paléo-chrétien de Carthage, inauguré en décembre 2025 par la ministre des Affaires culturelles. Les représentants des médias nationaux et arabes sont venus nombreux assister à cet événement culturel estival attendu par un grand nombre de spectateurs.

Hend Mokrani, directrice générale de l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques et responsable de cette 60e édition, et ce, en l'absence d'un directeur artistique, a indiqué que le choix de la programmation s'est fait en concertation avec tous les membres du comité directeur en tenant compte des tendances actuelles de la scène artistique tunisienne et internationale.

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Parmi les moments forts de cette édition anniversaire, le retour sur la scène de Carthage après une longue absence de prestigieuses vedettes de la chanson, à l'instar de Cheb Khaled qui s'est produit la dernière fois en 2016 et Mayada Henaoui après 21 ans d'absence. La dernière prestation de cette dernière remonte à 2005, Majda Roumi a fait un précédent passage en 2018 et Amina Fakhet en 2018.

Lors de son intervention, Hend Mokrani a fait savoir que le comité directeur avait prévu la programmation d'un concert de l'artiste libanaise Julia Boutros, mais cette dernière s'est excusée en raison de la situation qui prévaut dans son pays. Par ailleurs, la directrice du festival a indiqué que le budget de la 60e édition n'a pas permis de faire venir des artistes dont les cachets sont élevés.

Sur 77 candidatures, dont 40 tunisiennes et 37 internationales, le comité directeur a retenu sept spectacles tunisiens, trois spectacles libanais, un algérien, un syrien, un égyptien, un américain, un béninois, un espagnol, un iranien et un italien. En termes de pourcentage, les spectacles arabes représentent 65% de la programmation et ceux internationaux 35%. Ainsi, la direction du festival a conçu un programme diversifié à la fois culturel et commercial.

Moez Toumi, présent à la conférence de presse, a déclaré que c'est la première fois qu'il montera sur la scène de Carthage avec son one man show « Qarhmana » qui, a-t-il annoncé, sera la dernière représentation de la pièce indiquant qu'il adaptera la représentation en fonction de l'espace.

A cette occasion, un visuel sur le musée paléo-chrétien de Carthage ainsi que sur la programmation a été présenté aux représentants des médias. A rappeler que les prix des billets varient entre 30 et 150 D.