Tunisie: Club Africain - Rayane Jebali signe pour cinq saisons

Le Club Africain a annoncé, jeudi 9 juillet 2026, la signature du jeune Rayane Jebali, qui s'est engagé pour une durée de cinq ans.

Cette recrue vient s'ajouter au milieu de terrain Moataz Zaddem, dont l'arrivée avait été officialisée précédemment. L'ancien joueur s'est engagé avec les Rouge et Blanc jusqu'en juin 2028.

Le Club Africain avait également enregistré le retour du défenseur central Yassine Meriah, libre de tout contrat après son départ de l'Espérance Sportive de Tunis. L'international tunisien a signé un contrat de deux saisons avec le club champion de Tunisie.