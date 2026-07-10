Tunisie: EST - Négociations avec Hazem Mastouri - La porte est toujours ouverte !

Bien que le FC Nantes soit entré sur le fil, les négociations entre l'Espérance et Hazem Mastouri ne sont pas interrompues. Toutefois, l'offre du club français éloigne doucement Mastouri du Parc B.

Entre retournements de dernière minute, les exigences salariales des agents de joueurs et l'entrée sur le fil d'autres clubs, le mercato n'est jamais un fleuve tranquille. Chokri El Ouaer et ses collaborateurs de la Commission de recrutement et du suivi l'apprennent à leurs dépens, dans le dossier de Hazem Mastouri notamment.

Avant de prendre l'avion pour le Mexique pour participer à la Coupe du Monde, Hazem Mastouri s'est mis d'accord avec les dirigeants « sang et or » pour négocier les détails financiers dans la perspective d'un transfert depuis son club russe, Dinamo Makhachkala, avec lequel il est lié par un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028.

Le club russe n'est pas contre l'idée de libérer son joueur, mais l'indemnité de départ devrait être conséquente. Mais voilà que le FC Nantes entre sur le fil, ce qui rend les discussions difficiles pour les dirigeants « sang et or » vu que le club français a fait une proposition financière alléchante, et pour le joueur et pour son club russe.

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Bien que l'entrée sur le fil du club français éloigne Hazem Mastouri du Parc B, les responsables « sang et or » ne baissent pas les bras. Les négociations ne sont pas interrompues. Au joueur de choisir entre la Ligue 2 française et la Ligue 1 tunisienne, doublée d'une participation à la Champions League africaine.

Renforts tous azimuts

A trois jours du démarrage de la préparation d'intersaison, ce dimanche, on connaît désormais les postes ciblés en matière de recrutements par les « Sang et Or ». Chokri El Ouaer et son équipe brassent large. Dans leur collimateur, des joueurs locaux, mais aussi étrangers. Pour pallier les départs de Yassine Meriah, Mohamed Amine Ben Hmida et Onuche Ogbelu, l'Espérance cible un axial, un arrière gauche et un milieu.

On cherche aussi des ailiers, pour le couloir droit au cas où on cèderait Kouceila Boualia et pour le couloir gauche, affaibli depuis la blessure de Youssef Belaïli et dont le retour à la compétition est tributaire du résultat de son appel auprès du TAS.

Pour rappel, un accord de principe a été conclu en juin dernier entre la direction de l'Espérance et Youssef Belaïli pour qu'il rempile pour une période de deux ans. Le nouveau contrat entrera automatiquement en vigueur à la fin du mois d'août en cas d'un verdict favorable rendu par le Tribunal Arbitral du Sport.

Un international béninois dans le viseur !

Selon les infos qui ont fuité, un milieu béninois international est sur les tablettes de l'Espérance. Si on reste discret sur le nom, la direction de l'Espérance promet néanmoins des renforts de taille, cet été.