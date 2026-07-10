Tunisie: Le CAB dans un vide inquiétant - La débandade des anciens...

L'avenir du CAB est menacé avec ce flou qui persiste.

Les réunions se succèdent au siège du gouvernorat, mais sans espoir de rassembler les forces vives de Bizerte... Un chassé-croisé a vu d'anciens responsables défiler, à tour de rôle, dans le bureau du gouverneur de Bizerte pour apporter une solution au vide dans la direction du club nordiste.

À chaque sortie, la déception est grande! Rien ne présage de bon. La bonne volonté des autorités régionales n'a pas suffi à convaincre les membres du comité provisoire sortant à continuer l'aventure au sein du CAB. Ni Chamseddine Baccouche, ni Hamdi Dhaouadi, dans un premier temps, ni Samir Yaâcoub de l'étranger, ni Ridha Chérif, ni le secrétaire général, ni le trésorier n'ont voulu donner leur accord d'assumer « une corvée » de deux mois.

Mais ce qui est révoltant c'est cette débandade des anciens présidents et hommes d'affaires de la région qui ont boudé ou plutôt qui ont fait la sourde oreille à l'appel du gouverneur par « peur » de s'impliquer dans le sauvetage du club. Pourtant, ils étaient aux premières loges et s'affichaient volontiers quand ils étaient aux manoeuvres. S

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eul Me Saïd Lassoued, en tant que président du comité des Sages et donc rassembleur, est en train de fournir les efforts nécessaires pour réunir tout ce beau monde afin de résoudre ce problème épineux de la présidence. L'option Hichem Chraïef, cet homme d'affaires bizertin, n'est pas à écarter en ces temps d'incertitude selon une source sûre. Toutefois, ce n'est pas acquis d'avance.

Il s'agit donc d'un véritable marathon auquel nous assistons ces dernières heures pour éviter l'irréparable.

Des dettes à payer dans l'immédiat !

Comme un malheur n'arrive jamais seul, le CAB doit s'acquitter, au plus tard le 12 juillet, d'une somme de près de 120 mille dinars, des dettes à payer au défenseur axial Mohamed Hmani (83 mille dinars) et Ghassen Ben Saad (27 mille dinars). Le second joueur, venant tout droit de l'ASM en 2020 inconnu du public « jaune et noir », a effectué deux séances d'entraînement au stade Bsiri et parti sans plus revenir. Quel gâchis ! Si le CAB venait à ne pas honorer les dus des plaignants, il serait interdit de participer à la compétition version 2026-2027. De plus, le club nordiste doit payer une somme avoisinant les 87 mille dinars comme frais à la FTF. On n'est pas sorti de l'auberge!

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