Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Le pays met en avant ses résultats et renforce son engagement

La Côte d'Ivoire a réaffirmé, jeudi 9 juillet 2026 à Abidjan, sa détermination à promouvoir l'intégrité, la transparence et la bonne gouvernance à l'occasion de la célébration officielle de la Journée africaine de lutte contre la corruption (JALC 2026), organisée par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG).

La cérémonie, tenue à l'Auditorium du Centre de conférences du ministère des Affaires étrangères, était placée sous la haute présidence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé. Elle a été présidée par son représentant, Théophile Ahoua N'Doli, Inspecteur général d'État, en présence de hautes personnalités, de partenaires techniques et financiers, de représentants du secteur privé, de la société civile ainsi que de délégations internationales.

Cette édition s'inscrivait dans le thème continental : « Intensifier la promotion de l'intégrité et des actions anti-corruption à travers l'Afrique ». Au niveau national, les échanges ont porté sur « Intégrité, transparence et conformité : piliers d'une gouvernance publique et privée résiliente », un thème qui traduit la volonté des autorités ivoiriennes de consolider les acquis enregistrés en matière de bonne gouvernance.

La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement contre la corruption

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Dans son allocution, le président de la HABG, Zoro Épiphane Bi Ballo, a rappelé que la lutte contre la corruption constitue un levier essentiel du développement durable, du renforcement de la confiance des citoyens et de l'amélioration de l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Selon lui, l'intégrité et la transparence doivent demeurer les fondements de l'action publique et privée afin de garantir une gouvernance résiliente et responsable.

Il a salué les efforts consentis par les autorités ivoiriennes pour promouvoir une culture de la bonne gouvernance, tout en soulignant que les défis restent importants. À cet effet, il a appelé l'ensemble des acteurs - administrations publiques, entreprises, organisations de la société civile et citoyens - à poursuivre leur mobilisation afin de prévenir et combattre durablement les pratiques de corruption.

Des résultats encourageants en matière de prévention et de répression

Présentant le bilan des activités de son institution, Zoro Épiphane Bi Ballo a indiqué que l'Académie de la Bonne Gouvernance et du Leadership Anti-Corruption (ABG-LAC) a déjà formé 1 615 cadres issus des secteurs public, privé et de la société civile. Ces formations visent à renforcer les capacités des acteurs en matière d'éthique, de transparence et de prévention de la corruption.

Dans le même élan, 450 élèves magistrats et greffiers ont été sensibilisés aux principes de l'éthique publique afin de promouvoir une justice davantage fondée sur les valeurs d'intégrité et de responsabilité.

Le président de la HABG a également révélé que la plateforme numérique SIGNALIS, dédiée au signalement des actes de corruption, a enregistré 451 alertes en 2025, preuve d'un recours de plus en plus important des citoyens aux mécanismes de dénonciation mis en place par l'institution.

Formation, déclaration de patrimoine et signalement au coeur de la stratégie de la HABG

Sur le volet de la prévention, la HABG affiche des indicateurs encourageants. Le président de l'institution a notamment annoncé un taux de conformité de 90,66 % en matière de déclaration de patrimoine, témoignant d'une meilleure adhésion des personnes assujetties aux exigences de transparence.

Concernant la répression, il a précisé que 42 procès-verbaux d'enquête ont été transmis au Pôle pénal économique et financier. Ces procédures ont conduit à l'interpellation de 39 personnes, illustrant la volonté des autorités de sanctionner les auteurs d'infractions liées à la corruption.

À travers cette célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance entend maintenir la dynamique engagée en faveur de l'intégrité, de la transparence et de la redevabilité. En consolidant les mécanismes de prévention, de formation, de contrôle et de répression, la Côte d'Ivoire ambitionne de renforcer durablement la confiance des citoyens et des investisseurs, tout en faisant de la bonne gouvernance un pilier majeur de son développement économique et social.