Angola: Les 225 premières maisons destinées aux victimes des inondations de Benguela seront achevées cette année

Benguela — Les 225 premières maisons destinées aux victimes des inondations du fleuve Cavaco le 12 avril seront achevées d'ici la fin de l'année, a annoncé jeudi Xu Zhang, directeur de l'entreprise de construction International Construction.

Selon M. Xu Zhang, qui s'exprimait lors de la visite du ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, João Ernesto dos Santos, sur le chantier des maisons dans le quartier de Graça, il est prévu de construire des maisons de type T2 et T3.

Ces maisons, dont la construction devrait durer huit mois, sont construites sur une superficie de 44 hectares, pour un budget estimé à 11 171 187 612 kz.

Le projet, dont la première pierre a été posée en juin par le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, créera 260 emplois et comprend également la construction de routes, l'éclairage public, les réseaux d'adduction d'eau et d'électricité, ainsi que des infrastructures sociales telles que le SIAC (Centre intégré de services aux citoyens), un hôpital, un dispensaire, des écoles et des terrains de sport.

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Lors de son séjour à Benguela, le ministre d'État, satisfait des données fournies par l'entrepreneur, s'est également informé de l'avancement des travaux sur les deux rives de la digue de retenue du fleuve Cavaco.

Sur le même itinéraire, il a visité le centre d'accueil des victimes de l'accident, ainsi que le chantier naval Lobinave, le plus important du pays en matière de construction et de réparation navales, situé dans la municipalité de Lobito.

Suite à la visite d'Ernesto dos Santos, le commandant national adjoint du Service de Protection civile et des Pompiers, le commissaire aux incendies Edson Fernando Domingos, a déclaré à la presse que João Ernesto Liberdade, en sa qualité de coordinateur de la Commission nationale de la Protection civile, avait constaté la situation des familles et des communautés touchées par les inondations qui ont frappé la province.

Selon Edson Domingos, le ministre d'État a chargé la Commission locale de la Protection civile de répondre aux besoins prioritaires.

« Il a été nécessaire de renforcer les capacités d'accueil des familles dans le nouveau centre d'accueil du camping, notamment par l'acquisition de tentes supplémentaires, ainsi que par un soutien médical, pharmaceutique et alimentaire. Des actions spécifiques ont également été mises en place dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'éducation et de l'environnement », a-t-il souligné.

Le commissaire a également indiqué que la visite avait permis de suivre l'avancement du projet prévoyant, dans un premier temps, la construction de 225 maisons pour reloger les familles sinistrées par les inondations du fleuve Cavaco.

Le responsable a indiqué que 500 maisons supplémentaires seront construites, portant ainsi à environ 2 000 le nombre de logements destinés aux familles sinistrées.

Il a également annoncé la poursuite des travaux de réhabilitation des digues du fleuve Cavaco, dont les interventions d'urgence sont déjà achevées à 70 %.

« À l'avenir, un projet d'envergure est prévu afin de renforcer les ouvrages de confinement des digues par des travaux plus approfondis. L'objectif est de garantir, en complément des mesures d'urgence, la réalisation de travaux définitifs pour prévenir toute situation similaire à celle du 12 avril dernier », a précisé le commissaire des pompiers.

Actuellement, plus de 1 200 familles sont hébergées au nouveau centre d'accueil de Campismo, situé dans la municipalité de Benguela, et plus de 13 000 personnes ont déjà été relogées.