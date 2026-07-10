Angola: Le Gouvernement annonce une nouvelle étape dans la Stratégie nationale d'inclusion financière

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a annoncé jeudi que la prochaine étape de la Stratégie nationale d'inclusion financière (ENIF) vise à permettre aux entreprises de services de paiement mobile et numérique d'évoluer vers l'octroi de crédits.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 15e réunion de l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI), le gouvernant a indiqué que, malgré la brièveté de sa mise en oeuvre, l'ENIF affiche déjà des résultats encourageants.

José de Lima Massano a expliqué que cette évolution sera favorisée par les progrès réalisés en matière d'amélioration du climat des affaires et de stabilité macroéconomique, créant ainsi les conditions propices à un développement du financement de l'économie grâce à des solutions plus innovantes et accessibles.

Il a souligné que l'inflation en juin dernier a enregistré son niveau le plus bas depuis 2015, considérant qu'un environnement plus stable protège les revenus des ménages, préserve l'épargne, encourage l'investissement et crée de meilleures conditions pour le financement de l'économie.

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Le ministre d'État a déclaré que la stratégie d'inclusion financière, lancée en décembre 2025, associe l'élargissement de l'accès aux services financiers au renforcement de l'éducation financière, au développement des infrastructures numériques et à la protection des consommateurs, afin de faciliter un accès complet aux services financiers.

A título de exemplo, José de Lima Massano ressaltou o alcance da taxa de inclusão financeira de 51,7% no primeiro trimestre deste ano, que se aproxima da meta de 65% definida para 2027.

À titre d'exemple, José de Lima Massano a souligné le taux d'inclusion financière atteint de 51,7 % au premier trimestre de cette année, se rapprochant ainsi de l'objectif de 65 % fixé pour 2027.

Concernant le taux de bancarisation, il a indiqué qu'il s'élève actuellement à environ 32 % de la population, soit 5,7 millions de citoyens intégrés au système bancaire.

Il a révélé que l'objectif fixé est de porter ce taux à 36 % d'ici 2027, permettant ainsi à environ huit millions de citoyens de posséder un compte bancaire.

Le ministre d'État a également signalé que les paiements mobiles et numériques connaissent une forte croissance, enregistrant une augmentation d'environ 56 % à la fin du premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente.

Il a fait valoir que cette perspective est renforcée par l'amélioration du climat des affaires et la stabilité macroéconomique nationale, citant en exemple le taux d'inflation de juin dernier (10,11 %), le niveau de variation des prix le plus bas depuis 2015.

« Avec une inflation plus faible, nous sommes mieux à même de protéger les revenus, l'épargne et les investissements, mais aussi d'améliorer l'accès au crédit, qui peut se faire à des coûts plus abordables », a-t-il indiqué.

Selon lui, un accès facilité au crédit créera de nouvelles opportunités pour le développement de solutions innovantes et globales au sein du système financier et, par conséquent, accélérera l'inclusion financière et le partage des gains liés à la stabilité et à la croissance économique.

La 15e réunion de l'AfPI, qui se déroule sur deux jours, rassemble des représentants des banques centrales, des autorités de régulation, des décideurs politiques et des institutions financières afin de discuter des défis et des opportunités pour accélérer l'inclusion financière sur le continent, renforcer la coopération régionale et partager les meilleures pratiques.

Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Banque nationale d'Angola (BNA), qui sera fêté le 5 novembre.

Créée en mai 2017, lors de la 5e table ronde annuelle tenue à Maputo, au Mozambique, l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI) est la principale plateforme continentale pour les régulateurs du secteur.

L'AfPI, qui regroupe 32 pays, succède à l'Initiative africaine pour les politiques relatives aux services financiers par téléphone mobile (AMPI), lancée en février 2013.