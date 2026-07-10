Angola: Un gouvernant souligne la confiance des partenaires dans le financement du Corridor de Lobito

Lisbonne — Le ministre angolais des Transports, Ricardo de Abreu, a déclaré jeudi à Lisbonne que la finalisation de l'opération de financement de Lobito Atlantic Railway (LAR) témoigne de la confiance des partenaires internationaux dans la vision stratégique de l'Angola pour le développement du Corridor de Lobito.

Un communiqué de presse du ministère des Transports, transmis à l'ANGOP, indique que le gouvernant s'exprimait lors de la cérémonie marquant la finalisation de l'opération de financement pour le concessionnaire Lobito Atlantic Railway.

À cette occasion, Ricardo de Abreu a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante qui permettra d'accélérer le programme d'investissement prévu dans la concession, de renforcer les capacités opérationnelles de l'entreprise et d'accroître la compétitivité du Corridor de Lobito en tant qu'infrastructure stratégique pour la croissance économique, l'intégration régionale et la diversification des exportations de l'Angola.

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Selon le ministre, la finalisation de l'opération représente bien plus que la simple conclusion d'un processus financier ; témoigne de l'engagement des partenaires internationaux envers un projet qui contribuera à la croissance économique, à l'intégration régionale et à la création de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises.

Il a ajouté que le Corridor de Lobito s'affirme de plus en plus comme un lien stratégique entre les ressources de l'Afrique intérieure et les marchés internationaux, mettant ainsi les infrastructures au service du développement, de l'intégration régionale et d'une prospérité partagée.

Le gouvernant a également réaffirmé l'engagement de l'Exécutif angolais à continuer de promouvoir un environnement d'investissement favorable, à renforcer les partenariats pour la modernisation des infrastructures nationales et la diversification de l'économie.

De son côté, le directeur exécutif de Lobito Atlantic Railway (LAR), Nicolas Fournier, a souligné que la finalisation de l'opération de financement représente une étape importante pour le concessionnaire, car elle garantit les ressources nécessaires à la modernisation de l'infrastructure ferroviaire et du terminal minier du port de Lobito, renforce la capacité opérationnelle de l'entreprise et offre aux clients un service ferroviaire toujours plus sûr, fiable et efficace.

Selon Nicholas Fournier, cet investissement renforce la confiance des partenaires dans la vision à long terme de l'entreprise et constitue une nouvelle étape vers la consolidation de Lobito Atlantic Railway comme acteur de référence au service de l'Angola et de la région.

Employant environ un millier de personnes, dont 97 % sont de nationalité angolaise, Lobito Atlantic Railway est le concessionnaire responsable de l'exploitation ferroviaire et logistique du corridor de Lobito, incluant l'infrastructure ferroviaire et le terminal minier du port de Lobito.

L'entreprise maintient son engagement envers l'excellence opérationnelle, la sécurité et l'amélioration continue de ses services, contribuant ainsi au renforcement de la connectivité régionale, de la compétitivité logistique et de l'intégration économique entre l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.