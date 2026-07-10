Angola: L'Initiative africaine pour l'inclusion financière souligne le développement des services numériques

Luanda — Le directeur exécutif de l'Initiative africaine pour l'inclusion financière (AfPI), Alfred Hanning, a souligné jeudi à Luanda la transformation du système financier du continent ces dernières années grâce au développement des services numériques.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors de l'ouverture de la 15e réunion de l'AfPI, cette transformation a permis l'intégration de millions de citoyens au système financier, contribuant ainsi au bien-être des familles et au développement des entreprises.

Alfred Hanning a également souligné l'engagement des banques centrales et des autres autorités de régulation financière à garantir un accès équitable et sécurisé aux services financiers pour l'ensemble de la population.

Il estime qu'une meilleure inclusion financière pourrait entraîner une baisse des prix dans le secteur agricole.

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La 15e réunion de l'AfPI rassemble des représentants des banques centrales, des autorités de régulation, des décideurs politiques et des institutions financières afin d'examiner les défis et les opportunités, d'accélérer l'inclusion financière sur le continent, de renforcer la coopération régionale et de partager les meilleures pratiques.

Créée en mai 2017 lors de la 5e Table ronde annuelle tenue à Maputo, au Mozambique, l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI) est la principale plateforme continentale pour les régulateurs du secteur.